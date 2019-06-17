На Волині перевірили якість води: де безпечно купатися





Перелік безпечних для купання водойм Волині оприлюднили на сторінці Центру громадського здоров'я України.



Станом на 4 липня вода відповідає нормам у межах пляжів:



міст Луцька, Нововолинська, селища Любешева, пляжів загального користування у Шацькій ОТГ Ковельського району на озері Світязь та в урочищі Гряда, міста Ковель на р. Турія.

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