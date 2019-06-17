На Волині перевірили якість води: де безпечно купатися
Сьогодні, 12:02
Лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб регулярно моніторять якість води з рекреаційних водних об’єктів, які використовуються для купання.
Перелік безпечних для купання водойм Волині оприлюднили на сторінці Центру громадського здоров'я України.
Станом на 4 липня вода відповідає нормам у межах пляжів:
міст Луцька, Нововолинська, селища Любешева, пляжів загального користування у Шацькій ОТГ Ковельського району на озері Світязь та в урочищі Гряда, міста Ковель на р. Турія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Перелік безпечних для купання водойм Волині оприлюднили на сторінці Центру громадського здоров'я України.
Станом на 4 липня вода відповідає нормам у межах пляжів:
міст Луцька, Нововолинська, селища Любешева, пляжів загального користування у Шацькій ОТГ Ковельського району на озері Світязь та в урочищі Гряда, міста Ковель на р. Турія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку освятили храм на території ТЦК. ФОТО
Сьогодні, 12:46
На Волині перевірили якість води: де безпечно купатися
Сьогодні, 12:02
В Україні підвищать мінімальну пенсію
Сьогодні, 11:29