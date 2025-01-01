На Волині односельчани проігнорували зустріч воїна, який повернувся з полону. ВІДЕО

На Волині односельчани проігнорували зустріч воїна, який повернувся з полону. ВІДЕО
На Волині люди не вийшли зустрічати воїна, який пробув у полоні рф понад 2 роки.

Було це в селі Залісся Сошичненської громади. Зустріти захисника прийшли лише найближчі — родина та кілька сусідів.

Анатолій Буряк пішов захищати Україну в 2015 році – підписав контракт із ЗСУ. В 2022-му отримав серйозне поранення – у череп чоловіка встановили пластину. Попри це він добровільно продовжив боронити Україну.

У березні 2023-го Анатолій Буряк потрапив у полон. Там був понад два роки. Обміняли волинянина 23 травня 2025 року.

Люди пишуть, що про повернуння захисника в селі не знали. Не було інформації ні на сайті громади, ні в фейсбуці.

Відео довге, але дуже емоційне. Він сліз від байдужості – до сліз щастя, що наш захисник живий і вдома.


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Теги: війна, полон, Волинь
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