На Волині односельчани проігнорували зустріч воїна, який повернувся з полону. ВІДЕО

На Волині люди не вийшли зустрічати воїна, який пробув у полоні рф понад 2 роки.Було це в селі Залісся Сошичненської громади. Зустріти захисника прийшли лише найближчі — родина та кілька сусідів.пішов захищати Україну в 2015 році – підписав контракт із ЗСУ. В 2022-му отримав серйозне поранення – у череп чоловіка встановили пластину. Попри це він добровільно продовжив боронити Україну.У березні 2023-го Анатолій Буряк потрапив у полон. Там був понад два роки. Обміняли волинянина 23 травня 2025 року.Люди пишуть, що про повернуння захисника в селі не знали. Не було інформації ні на сайті громади, ні в фейсбуці.Відео довге, але дуже емоційне. Він сліз від байдужості – до сліз щастя, що наш захисник живий і вдома.