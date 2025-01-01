На Волині односельчани проігнорували зустріч воїна, який повернувся з полону. ВІДЕО
Сьогодні, 13:29
На Волині люди не вийшли зустрічати воїна, який пробув у полоні рф понад 2 роки.
Було це в селі Залісся Сошичненської громади. Зустріти захисника прийшли лише найближчі — родина та кілька сусідів.
Анатолій Буряк пішов захищати Україну в 2015 році – підписав контракт із ЗСУ. В 2022-му отримав серйозне поранення – у череп чоловіка встановили пластину. Попри це він добровільно продовжив боронити Україну.
У березні 2023-го Анатолій Буряк потрапив у полон. Там був понад два роки. Обміняли волинянина 23 травня 2025 року.
Люди пишуть, що про повернуння захисника в селі не знали. Не було інформації ні на сайті громади, ні в фейсбуці.
Відео довге, але дуже емоційне. Він сліз від байдужості – до сліз щастя, що наш захисник живий і вдома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Було це в селі Залісся Сошичненської громади. Зустріти захисника прийшли лише найближчі — родина та кілька сусідів.
Анатолій Буряк пішов захищати Україну в 2015 році – підписав контракт із ЗСУ. В 2022-му отримав серйозне поранення – у череп чоловіка встановили пластину. Попри це він добровільно продовжив боронити Україну.
У березні 2023-го Анатолій Буряк потрапив у полон. Там був понад два роки. Обміняли волинянина 23 травня 2025 року.
Люди пишуть, що про повернуння захисника в селі не знали. Не було інформації ні на сайті громади, ні в фейсбуці.
Відео довге, але дуже емоційне. Він сліз від байдужості – до сліз щастя, що наш захисник живий і вдома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині односельчани проігнорували зустріч воїна, який повернувся з полону. ВІДЕО
Сьогодні, 13:29
У Луцьку освятили храм на території ТЦК. ФОТО
Сьогодні, 12:46
На Волині перевірили якість води: де безпечно купатися
Сьогодні, 12:02
В Україні підвищать мінімальну пенсію
Сьогодні, 11:29