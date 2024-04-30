Німеччина передала Україні чверть власних систем Patriot, – Bloomberg





Про це пише агентство Bloomberg. Додається, що Німеччина вже кілька місяців наполягає на тому, щоб США поставили Україні щонайменше ще одну систему Patriot, - повідомляє



"Німеччина вже відправила до України три системи Patriot зі своїх запасів. Це становить чверть арсеналу Берліна, що є більшою часткою власних батарей Patriot, ніж США відправили до Києва", - сказано у статті.



Зазначається, що зараз Німеччина веде переговори з Вашингтоном про передачу Україні як мінімум двох додаткових систем ППО Patriot на тлі посилення атак РФ.



Що передувало



14 та 15 липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує візит у Вашингтон. Він проведе переговори зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом. На порядку денному буде питання постачання Україні Patriot.



Також Німеччина запропонувала взяти на себе ініціативу щодо спільних проєктів ЄС стосовно ППО, наземних та морських систем, оскільки Альянс посилює власне військове стримування потенційної агресії Росії.



Нагадаємо, що у суботу, 5 липня, президент України Володимир Зеленський ще раз розповів деталі розмови зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, яка відбулась напередодні. Зокрема, він назвав її "найкращою" з тих, що були за увесь цей час.



Окрім того, стало відомо про те, що президент США Дональд Трамп не виключає можливості подальших поставок систем протиповітряної оборони Patriot Україні. Він підтвердив, що Сполучені Штати й надалі готові підтримувати Київ у питаннях озброєння.



Як писав OBOZ.UA, 3 липня Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Дзвінок тривав майже годину. Під час бесіди голова Кремля сказав, що Москва не проти переговорів, однак "домагатиметься всіх цілей СВО".



За підсумками розмови з Путіним Трамп визнав, що "не домігся жодного прогресу" та "дуже розчарований". За його словами, очільник РФ "не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Берлін вже відправив в Україну три системи Patriot. Це складає чверть з усіх її запасів. Окрім того, Німеччина веде переговори з США, щоб Вашингтон також надав цей захист для протиповітряної оборони.Про це пише агентство Bloomberg. Додається, що Німеччина вже кілька місяців наполягає на тому, щоб США поставили Україні щонайменше ще одну систему Patriot, - повідомляє Obozrevatel. "Німеччина вже відправила до України три системи Patriot зі своїх запасів. Це становить чверть арсеналу Берліна, що є більшою часткою власних батарей Patriot, ніж США відправили до Києва", - сказано у статті.Зазначається, що зараз Німеччина веде переговори з Вашингтоном про передачу Україні як мінімум двох додаткових систем ППО Patriot на тлі посилення атак РФ.14 та 15 липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує візит у Вашингтон. Він проведе переговори зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом. На порядку денному буде питання постачання Україні Patriot.Також Німеччина запропонувала взяти на себе ініціативу щодо спільних проєктів ЄС стосовно ППО, наземних та морських систем, оскільки Альянс посилює власне військове стримування потенційної агресії Росії.Нагадаємо, що у суботу, 5 липня, президент України Володимир Зеленський ще раз розповів деталі розмови зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, яка відбулась напередодні. Зокрема, він назвав її "найкращою" з тих, що були за увесь цей час.Окрім того, стало відомо про те, що президент США Дональд Трамп не виключає можливості подальших поставок систем протиповітряної оборони Patriot Україні. Він підтвердив, що Сполучені Штати й надалі готові підтримувати Київ у питаннях озброєння.Як писав OBOZ.UA, 3 липня Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Дзвінок тривав майже годину. Під час бесіди голова Кремля сказав, що Москва не проти переговорів, однак "домагатиметься всіх цілей СВО".За підсумками розмови з Путіним Трамп визнав, що "не домігся жодного прогресу" та "дуже розчарований". За його словами, очільник РФ "не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну".

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