На Волині у рідному селі зустріли воїна, визволеного з полону
Сьогодні, 15:36
У Зимненській громаді відбулася радісна подія - односельці з квітами та посмішками зустріли воїна, якого визволили із російського полону.
Про це повідомляє очільник Зимненської громади В'ячеслав Католик.
"Надзвичайно хвилюючий день для всієї нашої громади — ми зустріли Сергія Мельничука, який понад рік перебував у ворожому полоні, але вистояв і повернувся до рідного села Хобултова", - йдеться у дописі.
На зустрічі захисника були присутні рідні друзі, односельчани, багато молоді. У кожному погляді — гордість. У кожному слові — вдячність. Це була щира, тепла, зворушлива зустріч, наповнена сльозами радості та гордістю за нашого земляка.
"Сергію, дякуємо за Твою мужність, за Твою витримку, за Твою жертовність. Ти — справжній приклад незламності та любові до України. Молимося за всіх, хто досі у полоні. Пам’ятаємо", - йдеться у дописі очільника громади.
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Про це повідомляє очільник Зимненської громади В'ячеслав Католик.
"Надзвичайно хвилюючий день для всієї нашої громади — ми зустріли Сергія Мельничука, який понад рік перебував у ворожому полоні, але вистояв і повернувся до рідного села Хобултова", - йдеться у дописі.
На зустрічі захисника були присутні рідні друзі, односельчани, багато молоді. У кожному погляді — гордість. У кожному слові — вдячність. Це була щира, тепла, зворушлива зустріч, наповнена сльозами радості та гордістю за нашого земляка.
"Сергію, дякуємо за Твою мужність, за Твою витримку, за Твою жертовність. Ти — справжній приклад незламності та любові до України. Молимося за всіх, хто досі у полоні. Пам’ятаємо", - йдеться у дописі очільника громади.
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На Волині у рідному селі зустріли воїна, визволеного з полону
Сьогодні, 15:36