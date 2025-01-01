На Волині у рідному селі зустріли воїна, визволеного з полону

У Зимненській громаді відбулася радісна подія - односельці з квітами та посмішками зустріли воїна, якого визволили із російського полону.Про це повідомляє очільник Зимненської громади В'ячеслав Католик."Надзвичайно хвилюючий день для всієї нашої громади — ми зустріли, який понад рік перебував у ворожому полоні, але вистояв і повернувся до рідного села Хобултова", - йдеться у дописі.На зустрічі захисника були присутні рідні друзі, односельчани, багато молоді. У кожному погляді — гордість. У кожному слові — вдячність. Це була щира, тепла, зворушлива зустріч, наповнена сльозами радості та гордістю за нашого земляка."Сергію, дякуємо за Твою мужність, за Твою витримку, за Твою жертовність. Ти — справжній приклад незламності та любові до України. Молимося за всіх, хто досі у полоні. Пам’ятаємо", - йдеться у дописі очільника громади.