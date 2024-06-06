На під'їзді до Шацьких озер утворився кількакілометровий затор відпочивальників

На під'їзді до Шацьких озер утворився кількакілометровий затор відпочивальників
На вихідних 5 та 6 липня до озера Світязь знову масово рушили відпочивальники з усієї України — охочі поплавати в чистій воді, насолодитися спекотним сонцем, поласувати пончиками та рибою просто на березі. Озеро давно стало символом літа для багатьох українців, і кожні вихідні воно приймає тисячі гостей.

Про це повідомляє ВСН.

Саме через цей наплив у неділю, 6 липня знову утворився довжелезний затор — кількакілометрова черга автівок тягнулася у напрямку Шацьких озер. Однією з причин затримок, ймовірно, стала перевірка документів на екопості «Венське». Прикордонники та працівники екологічної служби перевіряють документи і транспорт, щоб забезпечити безпеку та контроль на території прикордонного регіону.

Попри затори, озеро залишається одним з улюблених місць для літнього відпочинку.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Шацькі озера, відпочивальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку за день сталися дві ДТП за участю мотоциклістів без посвідчень водіїв
Сьогодні, 16:55
На під'їзді до Шацьких озер утворився кількакілометровий затор відпочивальників
Сьогодні, 16:13
На Волині у рідному селі зустріли воїна, визволеного з полону
Сьогодні, 15:36
В Угорщині потрапив у ДТП автобус із українцями, постраждали 17 людей
Сьогодні, 14:55
Німеччина передала Україні чверть власних систем Patriot, – Bloomberg
Сьогодні, 14:13
Схожі новини
Як на Шацьких озерах готуються до відпочинкового сезону. ВІДЕО Як на Шацьких озерах готуються до відпочинкового сезону. ВІДЕО
22 березня, 08:35
На Шацьких озерах розпочався сезон відпочинку. ВІДЕО На Шацьких озерах розпочався сезон відпочинку. ВІДЕО
06 червня, 2024, 21:16
На Шацьких озерах перевірили якість води На Шацьких озерах перевірили якість води
30 вересня, 2023, 16:49
Після відпочинкового сезону на Шацьких озерах назбирали 100 мішків сміття Після відпочинкового сезону на Шацьких озерах назбирали 100 мішків сміття
16 вересня, 2023, 07:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку за день сталися дві ДТП за участю мотоциклістів без посвідчень водіїв
Сьогодні, 16:55
 0
На під'їзді до Шацьких озер утворився кількакілометровий затор відпочивальників
Сьогодні, 16:13
 0
На Волині у рідному селі зустріли воїна, визволеного з полону
Сьогодні, 15:36
 0
В Угорщині потрапив у ДТП автобус із українцями, постраждали 17 людей
Сьогодні, 14:55
 0
Німеччина передала Україні чверть власних систем Patriot, – Bloomberg
Сьогодні, 14:13
 0
Медіа
відео
1/8