На під'їзді до Шацьких озер утворився кількакілометровий затор відпочивальників
Сьогодні, 16:13
На вихідних 5 та 6 липня до озера Світязь знову масово рушили відпочивальники з усієї України — охочі поплавати в чистій воді, насолодитися спекотним сонцем, поласувати пончиками та рибою просто на березі. Озеро давно стало символом літа для багатьох українців, і кожні вихідні воно приймає тисячі гостей.
Про це повідомляє ВСН.
Саме через цей наплив у неділю, 6 липня знову утворився довжелезний затор — кількакілометрова черга автівок тягнулася у напрямку Шацьких озер. Однією з причин затримок, ймовірно, стала перевірка документів на екопості «Венське». Прикордонники та працівники екологічної служби перевіряють документи і транспорт, щоб забезпечити безпеку та контроль на території прикордонного регіону.
Попри затори, озеро залишається одним з улюблених місць для літнього відпочинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє ВСН.
Саме через цей наплив у неділю, 6 липня знову утворився довжелезний затор — кількакілометрова черга автівок тягнулася у напрямку Шацьких озер. Однією з причин затримок, ймовірно, стала перевірка документів на екопості «Венське». Прикордонники та працівники екологічної служби перевіряють документи і транспорт, щоб забезпечити безпеку та контроль на території прикордонного регіону.
Попри затори, озеро залишається одним з улюблених місць для літнього відпочинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На під'їзді до Шацьких озер утворився кількакілометровий затор відпочивальників
Сьогодні, 16:13
На Волині у рідному селі зустріли воїна, визволеного з полону
Сьогодні, 15:36