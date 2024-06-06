На під'їзді до Шацьких озер утворився кількакілометровий затор відпочивальників

На вихідних 5 та 6 липня до озера Світязь знову масово рушили відпочивальники з усієї України — охочі поплавати в чистій воді, насолодитися спекотним сонцем, поласувати пончиками та рибою просто на березі. Озеро давно стало символом літа для багатьох українців, і кожні вихідні воно приймає тисячі гостей.Про це повідомляє ВСН.Саме через цей наплив у неділю, 6 липня знову утворився довжелезний затор — кількакілометрова черга автівок тягнулася у напрямку Шацьких озер. Однією з причин затримок, ймовірно, стала перевірка документів на екопості «Венське». Прикордонники та працівники екологічної служби перевіряють документи і транспорт, щоб забезпечити безпеку та контроль на території прикордонного регіону.Попри затори, озеро залишається одним з улюблених місць для літнього відпочинку.