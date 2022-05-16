У волинському потязі будуть жіночі купе
Сьогодні, 17:38
Укрзалізниця розширює перелік поїздів із жіночими купе. Жіночі вагони з'являться у потязі, який курсує на Волинь.
Про це повідомияють в пресслужбі "Укрзалізниці".
"Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей — один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проєкт жіночих купе і додаємо ще 3 поїзди, в яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони", - йдеться у дописі.
Так, жіночі купе з'являться у таких потягах:
• № 38/37 Київ — Запоріжжя
• № 98/97 Ковель — Київ
• № 22/21 Львів — Харків
У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5, перші рейси — вже з 25 липня.
Як відомо, у такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе
Отже, жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів:
• № 1/2 Харків — Ворохта
• № 3/4 Запоріжжя — Ужгород
• № 5/6 Запоріжжя — Ясіня
• № 15/16 Харків — Ясіня
• № 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород)
• № 22/21 Львів — Харків
• № 26/25 Одеса — Ясіня
• № 29/30 Київ — Ужгород
• № 38/37 Київ — Запоріжжя
• № 41/42 Дніпро — Трускавець
• № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ
• № 75/76 Київ — Кривий Ріг
• № 81/82 Київ — Чоп (Ужгород)
• № 95/96 Київ — Рахів
• № 98/97 Ковель — Київ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомияють в пресслужбі "Укрзалізниці".
"Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей — один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проєкт жіночих купе і додаємо ще 3 поїзди, в яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони", - йдеться у дописі.
Так, жіночі купе з'являться у таких потягах:
• № 38/37 Київ — Запоріжжя
• № 98/97 Ковель — Київ
• № 22/21 Львів — Харків
У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5, перші рейси — вже з 25 липня.
Як відомо, у такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе
Отже, жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів:
• № 1/2 Харків — Ворохта
• № 3/4 Запоріжжя — Ужгород
• № 5/6 Запоріжжя — Ясіня
• № 15/16 Харків — Ясіня
• № 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород)
• № 22/21 Львів — Харків
• № 26/25 Одеса — Ясіня
• № 29/30 Київ — Ужгород
• № 38/37 Київ — Запоріжжя
• № 41/42 Дніпро — Трускавець
• № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ
• № 75/76 Київ — Кривий Ріг
• № 81/82 Київ — Чоп (Ужгород)
• № 95/96 Київ — Рахів
• № 98/97 Ковель — Київ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На двох вулицях Луцька змінили схему організації дорожнього руху
Сьогодні, 18:20
У волинському потязі будуть жіночі купе
Сьогодні, 17:38
На Волині у рідному селі зустріли воїна, визволеного з полону
Сьогодні, 15:36