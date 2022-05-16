У волинському потязі будуть жіночі купе

Укрзалізниця розширює перелік поїздів із жіночими купе. Жіночі вагони з'являться у потязі, який курсує на Волинь.Про це повідомияють в пресслужбі "Укрзалізниці"."Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей — один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проєкт жіночих купе і додаємо ще 3 поїзди, в яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони", - йдеться у дописі.Так, жіночі купе з'являться у таких потягах:•⁠ ⁠⁠№ 38/37 Київ — Запоріжжя•⁠ ⁠⁠№ 98/97 Ковель — Київ•⁠ ⁠⁠№ 22/21 Львів — ХарківУ всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5, перші рейси — вже з 25 липня.Як відомо, у такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купеОтже, жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів:•⁠ ⁠№ 1/2 Харків — Ворохта•⁠ ⁠№ 3/4 Запоріжжя — Ужгород•⁠ ⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня•⁠ ⁠№ 15/16 Харків — Ясіня•⁠ ⁠№ 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород)•⁠ ⁠№ 22/21 Львів — Харків•⁠ ⁠№ 26/25 Одеса — Ясіня•⁠ ⁠№ 29/30 Київ — Ужгород•⁠ ⁠№ 38/37 Київ — Запоріжжя•⁠ ⁠№ 41/42 Дніпро — Трускавець•⁠ ⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ•⁠ ⁠№ 75/76 Київ — Кривий Ріг•⁠ ⁠№ 81/82 Київ — Чоп (Ужгород)•⁠ ⁠№ 95/96 Київ — Рахів•⁠ ⁠№ 98/97 Ковель — Київ