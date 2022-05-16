У волинському потязі будуть жіночі купе

У волинському потязі будуть жіночі купе
Укрзалізниця розширює перелік поїздів із жіночими купе. Жіночі вагони з'являться у потязі, який курсує на Волинь.

Про це повідомияють в пресслужбі "Укрзалізниці".

"Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей — один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проєкт жіночих купе і додаємо ще 3 поїзди, в яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони", - йдеться у дописі.

Так, жіночі купе з'являться у таких потягах:
•⁠ ⁠⁠№ 38/37 Київ — Запоріжжя
•⁠ ⁠⁠№ 98/97 Ковель — Київ
•⁠ ⁠⁠№ 22/21 Львів — Харків

У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5, перші рейси — вже з 25 липня.

Як відомо, у такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе

Отже, жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів:
•⁠ ⁠№ 1/2 Харків — Ворохта
•⁠ ⁠№ 3/4 Запоріжжя — Ужгород
•⁠ ⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня
•⁠ ⁠№ 15/16 Харків — Ясіня
•⁠ ⁠№ 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород)
•⁠ ⁠№ 22/21 Львів — Харків
•⁠ ⁠№ 26/25 Одеса — Ясіня
•⁠ ⁠№ 29/30 Київ — Ужгород
•⁠ ⁠№ 38/37 Київ — Запоріжжя
•⁠ ⁠№ 41/42 Дніпро — Трускавець
•⁠ ⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ
•⁠ ⁠№ 75/76 Київ — Кривий Ріг
•⁠ ⁠№ 81/82 Київ — Чоп (Ужгород)
•⁠ ⁠№ 95/96 Київ — Рахів
•⁠ ⁠№ 98/97 Ковель — Київ

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Теги: Укрзалізниця, Волинь, Ковель, потяг, жіночі купе
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