На двох вулицях Луцька змінили схему організації дорожнього руху
Сьогодні, 18:20
У Луцьку змінили схему організації дорожнього руху на вулицях Наливайка та Захисників України.
Про це повідомляють у департаменті мінуципальної варти Луцької міської ради
При виїзді з вулиці Наливайка біля АЗС «UPG» тепер дозволено лише поворот праворуч — здійснювати поворот на міст відтепер заборонено.
Окрім того, ще одна зміна стосується заборони повороту ліворуч на вулиці Захисників України при з’їзді з моста. Для зручності також встановили знак «Рух по смугах» та нанесли суцільну розмітку, що регламентує дозволені маневри.
Такі зміни мають на меті впорядкування дорожнього руху та зменшення аварійності в цьому районі.
Департамент муніципальної варти закликає водії звернути увагу на нові дорожні знаки та розмітку, аби уникнути порушень.
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Про це повідомляють у департаменті мінуципальної варти Луцької міської ради
При виїзді з вулиці Наливайка біля АЗС «UPG» тепер дозволено лише поворот праворуч — здійснювати поворот на міст відтепер заборонено.
Окрім того, ще одна зміна стосується заборони повороту ліворуч на вулиці Захисників України при з’їзді з моста. Для зручності також встановили знак «Рух по смугах» та нанесли суцільну розмітку, що регламентує дозволені маневри.
Такі зміни мають на меті впорядкування дорожнього руху та зменшення аварійності в цьому районі.
Департамент муніципальної варти закликає водії звернути увагу на нові дорожні знаки та розмітку, аби уникнути порушень.
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