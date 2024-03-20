На двох вулицях Луцька змінили схему організації дорожнього руху

У Луцьку змінили схему організації дорожнього руху на вулицях Наливайка та Захисників України.Про це повідомляють у департаменті мінуципальної варти Луцької міської радиПри виїзді з вулиці Наливайка біля АЗС «UPG» тепер дозволено лише поворот праворуч — здійснювати поворот на міст відтепер заборонено.Окрім того, ще одна зміна стосується заборони повороту ліворуч на вулиці Захисників України при з’їзді з моста. Для зручності також встановили знак «Рух по смугах» та нанесли суцільну розмітку, що регламентує дозволені маневри.Такі зміни мають на меті впорядкування дорожнього руху та зменшення аварійності в цьому районі.Департамент муніципальної варти закликає водії звернути увагу на нові дорожні знаки та розмітку, аби уникнути порушень.