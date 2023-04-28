Молоді спортсмени з Волині завоювали бронзу на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 18:59
Юні спортсмени з Волині вдало виступили на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное серед юніорів.
Про це повідомляють у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.
Іван Кисіль та Тимофій Мельничук на дистанції 1000 м з результатом 3.45,96 завоювали бронзу Чемпіонату Європи.
"Вітаємо спортсменів та їх тренерів Федора Семенюка, Василя та Олександра Прохоруків. Нехай ця медаль стане для вас не тільки нагородою, а й мотивацією для нових звершень, ще більших перемог та впевненого руху до вершин світового спорту", - йдеться у дописі на сторінці школи.
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Про це повідомляють у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.
Іван Кисіль та Тимофій Мельничук на дистанції 1000 м з результатом 3.45,96 завоювали бронзу Чемпіонату Європи.
"Вітаємо спортсменів та їх тренерів Федора Семенюка, Василя та Олександра Прохоруків. Нехай ця медаль стане для вас не тільки нагородою, а й мотивацією для нових звершень, ще більших перемог та впевненого руху до вершин світового спорту", - йдеться у дописі на сторінці школи.
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