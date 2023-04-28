Молоді спортсмени з Волині завоювали бронзу на чемпіонаті Європи

Юні спортсмени з Волині вдало виступили на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное серед юніорів.Про це повідомляють у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.тана дистанції 1000 м з результатом 3.45,96 завоювали бронзу Чемпіонату Європи."Вітаємо спортсменів та їх тренерів Федора Семенюка, Василя та Олександра Прохоруків. Нехай ця медаль стане для вас не тільки нагородою, а й мотивацією для нових звершень, ще більших перемог та впевненого руху до вершин світового спорту", - йдеться у дописі на сторінці школи.