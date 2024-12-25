Працівниця спецшколи з Волині возвеличувала армію рф та звинувачувала Україну в обстрілах

Працівниця спецшколи з Волині возвеличувала армію рф та звинувачувала Україну в обстрілах
Жительку селища Головне Ковельського району судили за виправдовування війни, заперечення збройної агресії РФ і глорифікацію російських військових.

Як стало відомо з вироку Любомльського районного суду, обвинувачена працює в місцевій спеціальній школі фахівцем з публічних закупівель, - пише Суспільне.

За даними слідства, жінка — постійна користувачка забороненої в Україні соцмережі "Однокласники". В матеріалах справи описані 10 випадків, коли вона перепощувала на власну сторінку пости про підтримку російських військових, співчувала їх втратам. Також жінка висловлювала підтримку жителям Курської і Бєлгородської областей РФ і обвинувачувала Україну в їх обстрілах.

Під час слідства волинянка уклала угоду про визнання винуватості, щиро "розкаялася і сприяла розкриттю злочину".

Зрештою суд визнав жінку винною і призначив їй покарання у виді позбавлення волі на три роки, але замінив ув'язнення на іспитовий строк на 12 місяців.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна, виправдовування рф, суд, Головне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 липня
Сьогодні, 20:00
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 7 липня
Сьогодні, 20:00
Працівниця спецшколи з Волині возвеличувала армію рф та звинувачувала Україну в обстрілах
Сьогодні, 19:35
Молоді спортсмени з Волині завоювали бронзу на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 18:59
На двох вулицях Луцька змінили схему організації дорожнього руху
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
Волинянина оштрафували за незаконне носіння військової форми Волинянина оштрафували за незаконне носіння військової форми
25 грудня, 2024, 20:35
За виправдовування російської агресії судять письменника з Луцька. ВІДЕО За виправдовування російської агресії судять письменника з Луцька. ВІДЕО
30 жовтня, 2024, 22:38
У лікарні помер воїн з Волині Олександр Демедюк У лікарні помер воїн з Волині Олександр Демедюк
24 вересня, 2024, 21:16
Воїн з Волині не з'явився до частини, бо доглядав матір після загибелі на війні батька і потрапив під суд Воїн з Волині не з'явився до частини, бо доглядав матір після загибелі на війні батька і потрапив під суд
25 серпня, 2024, 19:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 7 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Працівниця спецшколи з Волині возвеличувала армію рф та звинувачувала Україну в обстрілах
Сьогодні, 19:35
 0
Молоді спортсмени з Волині завоювали бронзу на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 18:59
 0
На двох вулицях Луцька змінили схему організації дорожнього руху
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8