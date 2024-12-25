Працівниця спецшколи з Волині возвеличувала армію рф та звинувачувала Україну в обстрілах





Як стало відомо з вироку Любомльського районного суду, обвинувачена працює в місцевій спеціальній школі фахівцем з публічних закупівель, - пише

За даними слідства, жінка — постійна користувачка забороненої в Україні соцмережі "Однокласники". В матеріалах справи описані 10 випадків, коли вона перепощувала на власну сторінку пости про підтримку російських військових, співчувала їх втратам. Також жінка висловлювала підтримку жителям Курської і Бєлгородської областей РФ і обвинувачувала Україну в їх обстрілах.



Під час слідства волинянка уклала угоду про визнання винуватості, щиро "розкаялася і сприяла розкриттю злочину".



Зрештою суд визнав жінку винною і призначив їй покарання у виді позбавлення волі на три роки, але замінив ув'язнення на іспитовий строк на 12 місяців.



Довідково: санкція ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жительку селища Головне Ковельського району судили за виправдовування війни, заперечення збройної агресії РФ і глорифікацію російських військових.Як стало відомо з вироку Любомльського районного суду, обвинувачена працює в місцевій спеціальній школі фахівцем з публічних закупівель, - пише Суспільне.

За даними слідства, жінка — постійна користувачка забороненої в Україні соцмережі "Однокласники". В матеріалах справи описані 10 випадків, коли вона перепощувала на власну сторінку пости про підтримку російських військових, співчувала їх втратам. Також жінка висловлювала підтримку жителям Курської і Бєлгородської областей РФ і обвинувачувала Україну в їх обстрілах.Під час слідства волинянка уклала угоду про визнання винуватості, щиро "розкаялася і сприяла розкриттю злочину".Зрештою суд визнав жінку винною і призначив їй покарання у виді позбавлення волі на три роки, але замінив ув'язнення на іспитовий строк на 12 місяців.Довідково: санкція ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

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