Подалі від міської метушні: де на Волині знаходиться озеро Велимче, яке оточене хвойним лісом





Для багатьох великою перевагою цього озера є те, що там можна рибалити.



Озеро Велимче — ідеальне місце для тих, хто втомився від шуму міста, адже повітря там насичене хвоєю, чути спів птахів і дзюрчання хвиль. Водойма має м'яке піщане дно, поступовий вхід у воду, тому підходить для відпочинку з дітьми. Для любителів пірнати з деяких боків озера є пірси.



З одного боку озера є пляж, вхід куди є безкоштовним — там можна відпочити на покривалах, а також пограти волейбол на полі. Також на пляжі є невеличкий магазин. З іншого боку озера є платні пляжі — вхід коштує в межах 150 гривень.



Де переночувати біля озера



Дорогих розкішних готелів тут немає, але є комфортні дерев'яні будиночки, влаштовані мангали та альтанки. Однак варто зазначити, що рятувальних постів немає на всіх пляжах.



Дерев'яні будиночки біля озера здають подобово. Наприклад, двоповерховий будиночок на 9 осіб пропонують за 4000 грн за добу. Згідно з оголошенням, він розташований за 100 м від озера, поруч є стоянка і можна з тваринами.



Дерев'яний котедж на 4 особи можуть здати від 625 з людини. Точніше, 2500 за добу. Перед будиночком є тераса зі столом та лавками, поруч гойдалка, мангал, стоянка.



Як дістатися



Найпростіше орієнтуватися з Турійська. Трасою Ковель-Львів поверніть на село Соловичі — до озера веде сільська дорога. Якщо ви їдете з Луцька (відстань 80 км), або з Ковеля, виїжджайте на трасу М19, повертайте на Турійськ, а потім у село Соловичі.



Прямого автобуса до озера Велимче немає. Якщо плануєте діставатися громадським транспортом, їдьте до Турійська, а звідти можна взяти таксі.



Велимче — ідеальний відпочинок для тих, хто втомився від міського шуму та запаху "доріг". Воно підійде для тих, хто любить чисту воду, піщані пляжі та запах хвої. Сюди точно можна приїжджати як із компанією друзів, так і з сім'єю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Озеро Велимче на Волині — не дуже велика, але дуже красива водойма поблизу села Соловичі Турійського району. Воно оточене сосновим лісом, а також там облаштовані зручні зони відпочинку. Серед місцевих, а також гостей області воно стало улюбленим місцем для відпочинку влітку.Для багатьох великою перевагою цього озера є те, що там можна рибалити. "Телеграф" більше розповідь про озеро Велимче, яке місцеві називають просто — Соловичі.Озеро Велимче — ідеальне місце для тих, хто втомився від шуму міста, адже повітря там насичене хвоєю, чути спів птахів і дзюрчання хвиль. Водойма має м'яке піщане дно, поступовий вхід у воду, тому підходить для відпочинку з дітьми. Для любителів пірнати з деяких боків озера є пірси.З одного боку озера є пляж, вхід куди є безкоштовним — там можна відпочити на покривалах, а також пограти волейбол на полі. Також на пляжі є невеличкий магазин. З іншого боку озера є платні пляжі — вхід коштує в межах 150 гривень.Дорогих розкішних готелів тут немає, але є комфортні дерев'яні будиночки, влаштовані мангали та альтанки. Однак варто зазначити, що рятувальних постів немає на всіх пляжах.Дерев'яні будиночки біля озера здають подобово. Наприклад, двоповерховий будиночок на 9 осіб пропонують за 4000 грн за добу. Згідно з оголошенням, він розташований за 100 м від озера, поруч є стоянка і можна з тваринами.Дерев'яний котедж на 4 особи можуть здати від 625 з людини. Точніше, 2500 за добу. Перед будиночком є тераса зі столом та лавками, поруч гойдалка, мангал, стоянка.Найпростіше орієнтуватися з Турійська. Трасою Ковель-Львів поверніть на село Соловичі — до озера веде сільська дорога. Якщо ви їдете з Луцька (відстань 80 км), або з Ковеля, виїжджайте на трасу М19, повертайте на Турійськ, а потім у село Соловичі.Прямого автобуса до озера Велимче немає. Якщо плануєте діставатися громадським транспортом, їдьте до Турійська, а звідти можна взяти таксі.Велимче — ідеальний відпочинок для тих, хто втомився від міського шуму та запаху "доріг". Воно підійде для тих, хто любить чисту воду, піщані пляжі та запах хвої. Сюди точно можна приїжджати як із компанією друзів, так і з сім'єю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію