«Мати-героїня» з громади на Волині відзначила 90-й ювілей

«Мати-героїня» з громади на Волині відзначила 90-й ювілей
1 липня свій 90-й день народження відсвяткувала жителька села Хмелівка Зимнівської громади — Марія Степанівна Авраменко. Мудра, щира, невтомна у праці та сповнена любові до життя, вона пройшла гідний шлях, наповнений родинними цінностями, працею та самопожертвою.

Про це повідомив голова громади Вячеслав Католик, - пише ВолиньUA.

Разом із чоловіком Іваном, знаним ковалем, подружжя виростило п’ятеро дітей. Один із синів, на жаль, пішов із життя, однак серце матері зберегло силу й любов. Найменший син Руслан із 2014 року захищає східні рубежі України та й нині боронить державу в лавах ЗСУ.

За відданість материнському покликанню й виховання дітей Марія Степанівна була удостоєна звання «Мати-героїня». Усе життя вона невтомно працювала: спершу — в місцевому колгоспі, а перед пенсією понад десять років — прибиральницею в Будинку культури. Скромна, працьовита, з відкритим серцем — саме так її знають односельчани.

Щиро дякуємо ювілярці за її приклад сили, доброти та материнської мудрості. Нехай Господь дарує Вам, Маріє Степанівно, ще багато світлих і мирних років у здоров’ї, любові та родинному затишку.

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Теги: довгожитель, Волинь
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