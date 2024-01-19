«Мати-героїня» з громади на Волині відзначила 90-й ювілей
Сьогодні, 22:12
1 липня свій 90-й день народження відсвяткувала жителька села Хмелівка Зимнівської громади — Марія Степанівна Авраменко. Мудра, щира, невтомна у праці та сповнена любові до життя, вона пройшла гідний шлях, наповнений родинними цінностями, працею та самопожертвою.
Про це повідомив голова громади Вячеслав Католик, - пише ВолиньUA.
Разом із чоловіком Іваном, знаним ковалем, подружжя виростило п’ятеро дітей. Один із синів, на жаль, пішов із життя, однак серце матері зберегло силу й любов. Найменший син Руслан із 2014 року захищає східні рубежі України та й нині боронить державу в лавах ЗСУ.
За відданість материнському покликанню й виховання дітей Марія Степанівна була удостоєна звання «Мати-героїня». Усе життя вона невтомно працювала: спершу — в місцевому колгоспі, а перед пенсією понад десять років — прибиральницею в Будинку культури. Скромна, працьовита, з відкритим серцем — саме так її знають односельчани.
Щиро дякуємо ювілярці за її приклад сили, доброти та материнської мудрості. Нехай Господь дарує Вам, Маріє Степанівно, ще багато світлих і мирних років у здоров’ї, любові та родинному затишку.
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Про це повідомив голова громади Вячеслав Католик, - пише ВолиньUA.
Разом із чоловіком Іваном, знаним ковалем, подружжя виростило п’ятеро дітей. Один із синів, на жаль, пішов із життя, однак серце матері зберегло силу й любов. Найменший син Руслан із 2014 року захищає східні рубежі України та й нині боронить державу в лавах ЗСУ.
За відданість материнському покликанню й виховання дітей Марія Степанівна була удостоєна звання «Мати-героїня». Усе життя вона невтомно працювала: спершу — в місцевому колгоспі, а перед пенсією понад десять років — прибиральницею в Будинку культури. Скромна, працьовита, з відкритим серцем — саме так її знають односельчани.
Щиро дякуємо ювілярці за її приклад сили, доброти та материнської мудрості. Нехай Господь дарує Вам, Маріє Степанівно, ще багато світлих і мирних років у здоров’ї, любові та родинному затишку.
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