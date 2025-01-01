Жінка купила інвалідність, аби вивезти чоловіка за кордон: як її покарав суд





Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, передають



У жовтні минулоріч Марія П. замовила підроблені документи про наявність інвалідності. За їхньою допомогою вона хотіла переправити свого чоловіка в іншу країну. Опікунство над дружиною з інвалідністю І чи II групи надають змогу чоловікам призовного віку покидати межі держави в умовах воєнного стану.



Увечері 10 жовтня подружжя прибуло на пункт пропуску «Устилуг – Зосін». Пара надала прикордонникам псевдодокументи, але ті вгледіли підробку. На кордоні обох затрили.



Дії жінки кваліфікували за статтею 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями).



На суді обвинувачена свою вину визнала повністю і просила суворо не карати. Мовляв, інвалідність законним чином їй не встановлювалася, тому пішла на підробку паперів.



Суд призначив Марії П. три роки позбавлення волі, які замінив на рік іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іспитовим строком покарали уродженку Рівного, яка «купила» інвалідність, щоб вивезти за кордон свого чоловіка.Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, передають Волинські новини У жовтні минулоріч Марія П. замовила підроблені документи про наявність інвалідності. За їхньою допомогою вона хотіла переправити свого чоловіка в іншу країну. Опікунство над дружиною з інвалідністю І чи II групи надають змогу чоловікам призовного віку покидати межі держави в умовах воєнного стану.Увечері 10 жовтня подружжя прибуло на пункт пропуску «Устилуг – Зосін». Пара надала прикордонникам псевдодокументи, але ті вгледіли підробку. На кордоні обох затрили.Дії жінки кваліфікували за статтею 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями).На суді обвинувачена свою вину визнала повністю і просила суворо не карати. Мовляв, інвалідність законним чином їй не встановлювалася, тому пішла на підробку паперів.Суд призначив Марії П. три роки позбавлення волі, які замінив на рік іспитового строку.

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