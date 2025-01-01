Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 липня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 16-18°, вдень 31-33°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 29-34°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 16-18°, вдень 31-33°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 29-34°.
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