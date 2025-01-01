Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.



Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквал 15-20 м/с.



Температура вночі 16-18°, вдень 31-33°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквали 15-20 м/с.



Температура вночі 14-19°, вдень 29-34°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквал 15-20 м/с.Температура вночі 16-18°, вдень 31-33°.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град.Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквали 15-20 м/с.Температура вночі 14-19°, вдень 29-34°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію