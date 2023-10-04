Маск оголосив про створення власної Партії Америки





“Сьогодні створено Партію Америки, щоб повернути вам вашу свободу”, – написав підприємець у суботу, 5 липня, у соцмережі Х , що належить йому, передає



Днем раніше, в День незалежності США, мільярдер запустив опитування “Чи маємо ми створити Партію Америки?”, в якому за добу проголосували близько 1,3 млн. осіб. Згідно з його результатами, ідею “незалежності від двопартійної системи” підтримали понад 65 відсотків учасників. “Співвідношення 2 до 1: ви хочете нову політичну партію і ви її отримаєте!” – оголосив Маск, додавши: “Коли мова заходить про банкрутство нашої країни через розтрати та корупцію, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії”.



Опитування було запущено після введення президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом “великого прекрасного” закону про податки та можливе підвищення стелі держборгу. Ініціатива зазнала різкої критики з боку американського бізнесмена, що стало основною причиною сварки між ним та головою Білого дому.

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