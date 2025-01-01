Чи очікувати магнітні бурі 7 липня: прогноз

У понеділок, 7 липня, суттєвих магнітних бур не очікується.. Напередодні сонячна активність була на низькому рівні.Про це повідомляє Meteoprog.Минулої доби на Сонці сталося один спалах класу В та два – С. Вони практично не впливають на Землю.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.За даними meteoagent, 7 липня очікується магнітна буря з К-індексом 2,7 (зелений рівень).