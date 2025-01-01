Курс валют на 7 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили в Нацбанку.



Курс долара

1 долар США — 41,73 (+1 коп.)



Курс євро

1 євро — 49,12 (–5 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,56 (–1 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 7 липня. Долар додав 1 коп, євро втратив 5 коп, злотий зменшився на 1 коп.Про це повідомили в Нацбанку.Курс долара1 долар США — 41,73 (+1 коп.)Курс євро1 євро — 49,12 (–5 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,56 (–1 коп.)

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