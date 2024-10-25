Щоб огірки росли як на дріжджах: ефективний та дешевий засіб, що є у кожного вдома

Дріжджі — це органічне добриво, відрізняється від інших подібних тим, що є живою структурою, що активізує корисні бактерії ґрунту. Як наслідок, органічні речовини, що знаходяться в ґрунті стають доступнішими для огірків. Правда, саме через таку властивість на бідному ґрунті толку від дріжджів буде не багато, дріжджі добре працюють на вже підживленій органікою грядці.Дріжджі виділяють речовини, які стимулюють коренеутворення рослин, зростання надземної маси, прискорюють родючість. Число кореневих відростків збільшується до 10 разів, а період розвитку зменшується на 12 днів. Ще однією корисною властивістю дріжджів є посилення імунітету рослин, внаслідок чого вони краще протистоять можливим захворюванням і капризам погоди. Дріжджі добре працюють як в теплиці, так і у відкритому ґрунті.Перша підгодівля. Багато городників використовують дріжджові підгодівлі на стадії вирощування розсади. Але частіше перший раз дріжджі вносять під час пересадки розсади в грядку для кращого приживлення розсади. У випадку посіву у відкритий ґрунт дріжджами підгодовують через два-три тижні після сходів огірків.Другу підгодівлю вносять через місяць-півтора, коли дія внесених дріжджів вже закінчується. Звичайно цей період припадає на початок масової родючості.Подальші одну або дві підгодівлі роблять з інтервалом в 1 місяць. Разом, за сезон огірки підживлюють дріжджами 3-4 рази. Якщо помітно, що зростання батогів сповільнюється, а рослини почувають себе погано, можна спробувати виконати та екстрену підгодівлю.