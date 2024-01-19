Губляки, ребрена, натина: 93-річна волинянка розповіла про діалектизми, які вживають у селі

Євгенія Веремейчик народилася на хуторі, де було 15 хат. Спілкується бабуся місцевою говіркою, де вживають багато слів з польської мови.



Волинянка розповіла



Особливості говірки у Фаринках



Між селами Кримне і Пнівне проходив кордон між Литвою і Польщею. Жили в селі Пнівне поляки. І поляки принесли дуже багато своїх слів, які залишилися в спілкуванні місцевих жителів, а згодом вони стали говіркою, розповідає вчителька Руслана Мушка.



Зі слів професора кафедри української мови та лінгводидактики волинського національного університету імені Лесі Українки Юрія Громика, належність територій Волині в різний час до складу різних адміністративно-територіальних утворень певною мірою впливала на склад діалектного мовлення, але не настільки кардинально.



Південні райони, південна частина Волинської області теперішньої — це окраїна Великого Волинського діалекту, який охоплює ще південні райони Волинської, Рівненської, Житомирської областей, північні райони Львівської, Тернопільської, Хмельницької областей, а центр і північ сучасної Волинської області — це Західнополіський говір, пояснює науковець.



"Якщо брати фонетичні особливості, до прикладу, західнополіського діалекту, то це до прикладу вимова А після м'якого приголосного, як Е: тежко, декую. Так само після шиплячих — щепка, приїжджели. В багатьох західнополіських говірках є вимова наголошеного И як Е: реба, жето, кедати, венесли. Вимова наголошеного Е як А: траба, сташка. Ця особливість повторюється і в багатьох волинських говірках", — наводить приклади Юрій Громик.



Історично склалось, що в селі Фаринки поляків давно вже немає, а слова залишилися. На скляну банку у селі й досі кажуть слоїк, на димар — комин, на віника — поміло, на щітку — пензель, каже вчителька Руслана Мушка. За роки роботи жінка зібрала понад 100 найбільш поширених діалектизмів у навколишніх селах, які й досі вживають старожили. Вона розповідає, що Євгенія Веремейчик — це місцева ходяча енциклопедія, яка багато знає та може розповісти.



"У нас в селі не було слова табуретка, лише "слинчик" всі називали. Слинчики, то тепера куруви доять на них маленьких сидять. Слинчики скрізь були: і пу хатах, і кала стола, сім’я должна кругом стола сісти, слони стоєли, а тепер стуло", — каже старожилка.

Діалектизми, які поширені у селі Фаринки:

Прокєва — кропива;



Латуття — латяття;



Жулудь — жолудь;



Закалевся — намастився;



Свірібка — борщ;



Губляки — сушені гриби;



Воблок — чорна хмар;



Натина — гичка на буряках;



Портовина — скатертина;



Дносталка — старе покривало;



Внуча — ганчірка;



Ребрена — драбина;



Скупець — яма, де ховали картоплю;



Динники — гарбузове насіння;



Ходники — килимки;



Бусьок — лелека;



Загорода — подвір'я;



Веренька — кошик з лози.



Євгенія Веремейчик народилась в багатодітній родині, поки батько воював на фронті жінка з матір'ю та ще шістьома братами і сестрами жида в сусідів, де було власних п'ятеро дітей. Усі вміщались у двох кімнатах.



"Яку хто хоче нарєду мав. Прели вовну, ткали сукно, мнєли те сукно, шили такі пінджачки, що ще знаєш, що вже не би я трохи дівка була. Ще тако з пояском мені пушили. Яка там дівчинка була нарядна, щоб ту людину привів, як ми рядились, топіро в клуб, то вигнали б з клубу, пудало", — розповідає про свою молодість Євгенія Веремейчик.

Дуже часто діалектизми мають потенціал стати нормативними словами. Для того просто треба, щоб у різних стилях і сферах мовлення, їх почали активно вживати, — каже Юрій Громик. З його слів, те, що ми зараз називаємо українською літературною мовою, це теж за походженням діалект, середньонаддніпрянський діалект південно-східного наріччя.



"Так склалися обставини, що носії цього діалекту свого часу виявилися найактивнішими в процесі будування нації і держави, і мови літературної книжної", — говорить Юрій Громик.



Євгенія Веремейчик свою говірку береже та передає наступним поколінням. Жінка має 10 внуків та 20 правнуків.



"Я така, дітки, щаслива перед смертю. Я хочу миру. Я хочу, щоб та молодь побачила світу. Як вони страдають по тих окопах, як вони голодують. Де сяду, дітки, молюся", — говорить старожилка.



Один із внуків Євгенії Веремейчик служить у війську, тричі був поранений. Бабуся каже, що завжди молиться за всіх захисників, щоб Господь оберігав їх та Україну.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 93-річна жителька села Фаринки Камінь-Каширської громадинародилася на хуторі, де було 15 хат. Спілкується бабуся місцевою говіркою, де вживають багато слів з польської мови.Волинянка розповіла Суспільному про життя і побут українців у часи Другої Світової війни, а вчителька української мови і літератури місцевої школи Руслана Мушка із села Пнівне допомогла пояснити їх значення у місцевій говірці.Між селами Кримне і Пнівне проходив кордон між Литвою і Польщею. Жили в селі Пнівне поляки. І поляки принесли дуже багато своїх слів, які залишилися в спілкуванні місцевих жителів, а згодом вони стали говіркою, розповідає вчителькаЗі слів професора кафедри української мови та лінгводидактики волинського національного університету імені Лесі Українки, належність територій Волині в різний час до складу різних адміністративно-територіальних утворень певною мірою впливала на склад діалектного мовлення, але не настільки кардинально.Південні райони, південна частина Волинської області теперішньої — це окраїна Великого Волинського діалекту, який охоплює ще південні райони Волинської, Рівненської, Житомирської областей, північні райони Львівської, Тернопільської, Хмельницької областей, а центр і північ сучасної Волинської області — це Західнополіський говір, пояснює науковець."Якщо брати фонетичні особливості, до прикладу, західнополіського діалекту, то це до прикладу вимова А після м'якого приголосного, як Е: тежко, декую. Так само після шиплячих — щепка, приїжджели. В багатьох західнополіських говірках є вимова наголошеного И як Е: реба, жето, кедати, венесли. Вимова наголошеного Е як А: траба, сташка. Ця особливість повторюється і в багатьох волинських говірках", — наводить приклади Юрій Громик.Історично склалось, що в селі Фаринки поляків давно вже немає, а слова залишилися. На скляну банку у селі й досі кажуть слоїк, на димар — комин, на віника — поміло, на щітку — пензель, каже вчителька Руслана Мушка. За роки роботи жінка зібрала понад 100 найбільш поширених діалектизмів у навколишніх селах, які й досі вживають старожили. Вона розповідає, що Євгенія Веремейчик — це місцева ходяча енциклопедія, яка багато знає та може розповісти."У нас в селі не було слова табуретка, лише "слинчик" всі називали. Слинчики, то тепера куруви доять на них маленьких сидять. Слинчики скрізь були: і пу хатах, і кала стола, сім’я должна кругом стола сісти, слони стоєли, а тепер стуло", — каже старожилка.Діалектизми, які поширені у селі Фаринки:Прокєва — кропива;Латуття — латяття;Жулудь — жолудь;Закалевся — намастився;Свірібка — борщ;Губляки — сушені гриби;Воблок — чорна хмар;Натина — гичка на буряках;Портовина — скатертина;Дносталка — старе покривало;Внуча — ганчірка;Ребрена — драбина;Скупець — яма, де ховали картоплю;Динники — гарбузове насіння;Ходники — килимки;Бусьок — лелека;Загорода — подвір'я;Веренька — кошик з лози.Євгенія Веремейчик народилась в багатодітній родині, поки батько воював на фронті жінка з матір'ю та ще шістьома братами і сестрами жида в сусідів, де було власних п'ятеро дітей. Усі вміщались у двох кімнатах."Яку хто хоче нарєду мав. Прели вовну, ткали сукно, мнєли те сукно, шили такі пінджачки, що ще знаєш, що вже не би я трохи дівка була. Ще тако з пояском мені пушили. Яка там дівчинка була нарядна, щоб ту людину привів, як ми рядились, топіро в клуб, то вигнали б з клубу, пудало", — розповідає про свою молодість Євгенія Веремейчик.Дуже часто діалектизми мають потенціал стати нормативними словами. Для того просто треба, щоб у різних стилях і сферах мовлення, їх почали активно вживати, — каже Юрій Громик. З його слів, те, що ми зараз називаємо українською літературною мовою, це теж за походженням діалект, середньонаддніпрянський діалект південно-східного наріччя."Так склалися обставини, що носії цього діалекту свого часу виявилися найактивнішими в процесі будування нації і держави, і мови літературної книжної", — говорить Юрій Громик.Євгенія Веремейчик свою говірку береже та передає наступним поколінням. Жінка має 10 внуків та 20 правнуків."Я така, дітки, щаслива перед смертю. Я хочу миру. Я хочу, щоб та молодь побачила світу. Як вони страдають по тих окопах, як вони голодують. Де сяду, дітки, молюся", — говорить старожилка.Один із внуків Євгенії Веремейчик служить у війську, тричі був поранений. Бабуся каже, що завжди молиться за всіх захисників, щоб Господь оберігав їх та Україну.

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