На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Янчуком

Учора, 6 липня, мешканці Заболоття на Волині провелиодносельчанина, героя-воїнаПро це повідомляє громада у фейсбуці.Мужній воїн з честю та гідністю виконав свій обов’язок громадянина України, щодо захисту своєї держави. До останнього залишився вірним своїм побратимам, своєму народу та своїй Батьківщині.«Ніякими словами не вгамувати пекучий біль і не загоїти душевні рани рідних від непоправної втрати. Світлий спомин про Героя України Анатолія, вдячність за його подвиг назавжди житиме в наших серцях. Вічна та світла пам’ять Захиснику України Анатолію! Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого Героя!» - йдеться у повідомленні.