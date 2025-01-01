На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Янчуком
Сьогодні, 09:21
Учора, 6 липня, мешканці Заболоття на Волині провели в останню путь односельчанина, героя-воїна Анатолія Янчука.
Про це повідомляє громада у фейсбуці.
Мужній воїн з честю та гідністю виконав свій обов’язок громадянина України, щодо захисту своєї держави. До останнього залишився вірним своїм побратимам, своєму народу та своїй Батьківщині.
«Ніякими словами не вгамувати пекучий біль і не загоїти душевні рани рідних від непоправної втрати. Світлий спомин про Героя України Анатолія, вдячність за його подвиг назавжди житиме в наших серцях. Вічна та світла пам’ять Захиснику України Анатолію! Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого Героя!» - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє громада у фейсбуці.
Мужній воїн з честю та гідністю виконав свій обов’язок громадянина України, щодо захисту своєї держави. До останнього залишився вірним своїм побратимам, своєму народу та своїй Батьківщині.
«Ніякими словами не вгамувати пекучий біль і не загоїти душевні рани рідних від непоправної втрати. Світлий спомин про Героя України Анатолія, вдячність за його подвиг назавжди житиме в наших серцях. Вічна та світла пам’ять Захиснику України Анатолію! Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого Героя!» - йдеться у повідомленні.
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