Скільки учнів на Волині отримали по 200 балів з НМТ
Сьогодні, 09:44
Під час основної сесії національного мультипредметного тесту, яка тривала з 17 травня по 19 червня, 86 учасників із Волині набрали найвищий бал (200) щонайменше з одного предмета.
На тестування зареєструвалися 11 816 волинян, розповіла misto.media завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.
Найвищі результати
Одна з учасниць — Вікторія Смаль, випускниця ковельського ліцею № 13, — здобула по 200 балів одразу з трьох предметів із чотирьох можливих. Загалом хоча б один максимальний результат мають 86 випускників.
Семеро торішніх випускників, які цьогоріч повторно складали НМТ, отримали по два результати у 200 балів.
«Зрозуміло, наскільки складно утримати в пам’яті велику кількість інформації, якщо довго не працювати з нею. Це свідчить про якість засвоєних знань і дозволяє зробити висновки щодо шкільної програми», — зауважує Алла Корнейко.
Які предмети складали найкраще
Цьогоріч обов’язковими предметами були математика, українська мова та історія України.
математика — 43 учасники отримали по 200 балів;
українська мова — 23 учасники отримали максимальний бал;
англійська мова — 18 учасників (цей предмет обрали майже 3 тис. волинян).
Серед додаткових предметів 200 балів отримали:
з фізики — 2 учасники;
з хімії — 1;
з іспанської мови — 1.
Натомість жодного двохсотбальника немає з біології та географії, хоча на ці предмети також зареєструвались приблизно по 3 тисячі учасників.
Історія України, попри обов’язковість, має лише три результати у 200 балів.
«Це найменша частка від усіх 11 800 учасників, які складали історію», — додає експертка.
Хто показав найкращі результати
Усього випускники 32 навчальних закладів із 19 територіальних громад Волині отримали 200 балів.
З них:
14 закладів освіти мають понад два таких результати;
9 закладів — понад три.
Лідери серед шкіл Волині:
волинський науковий ліцей;
нововолинський науковий ліцей;
луцький ліцей № 9;
луцький ліцей № 14.
Ці заклади мають по 7–8 учасників, які отримали загалом по 7–9 максимальних результатів.
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На тестування зареєструвалися 11 816 волинян, розповіла misto.media завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.
Найвищі результати
Одна з учасниць — Вікторія Смаль, випускниця ковельського ліцею № 13, — здобула по 200 балів одразу з трьох предметів із чотирьох можливих. Загалом хоча б один максимальний результат мають 86 випускників.
Семеро торішніх випускників, які цьогоріч повторно складали НМТ, отримали по два результати у 200 балів.
«Зрозуміло, наскільки складно утримати в пам’яті велику кількість інформації, якщо довго не працювати з нею. Це свідчить про якість засвоєних знань і дозволяє зробити висновки щодо шкільної програми», — зауважує Алла Корнейко.
Які предмети складали найкраще
Цьогоріч обов’язковими предметами були математика, українська мова та історія України.
математика — 43 учасники отримали по 200 балів;
українська мова — 23 учасники отримали максимальний бал;
англійська мова — 18 учасників (цей предмет обрали майже 3 тис. волинян).
Серед додаткових предметів 200 балів отримали:
з фізики — 2 учасники;
з хімії — 1;
з іспанської мови — 1.
Натомість жодного двохсотбальника немає з біології та географії, хоча на ці предмети також зареєструвались приблизно по 3 тисячі учасників.
Історія України, попри обов’язковість, має лише три результати у 200 балів.
«Це найменша частка від усіх 11 800 учасників, які складали історію», — додає експертка.
Хто показав найкращі результати
Усього випускники 32 навчальних закладів із 19 територіальних громад Волині отримали 200 балів.
З них:
14 закладів освіти мають понад два таких результати;
9 закладів — понад три.
Лідери серед шкіл Волині:
волинський науковий ліцей;
нововолинський науковий ліцей;
луцький ліцей № 9;
луцький ліцей № 14.
Ці заклади мають по 7–8 учасників, які отримали загалом по 7–9 максимальних результатів.
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