Скільки учнів на Волині отримали по 200 балів з НМТ





На тестування зареєструвалися 11 816 волинян, розповіла Алла Корнейко.



Найвищі результати



Одна з учасниць — Вікторія Смаль, випускниця ковельського ліцею № 13, — здобула по 200 балів одразу з трьох предметів із чотирьох можливих. Загалом хоча б один максимальний результат мають 86 випускників.



Семеро торішніх випускників, які цьогоріч повторно складали НМТ, отримали по два результати у 200 балів.



«Зрозуміло, наскільки складно утримати в пам’яті велику кількість інформації, якщо довго не працювати з нею. Це свідчить про якість засвоєних знань і дозволяє зробити висновки щодо шкільної програми», — зауважує Алла Корнейко.



Які предмети складали найкраще



Цьогоріч обов’язковими предметами були математика, українська мова та історія України.



математика — 43 учасники отримали по 200 балів;



українська мова — 23 учасники отримали максимальний бал;



англійська мова — 18 учасників (цей предмет обрали майже 3 тис. волинян).



Серед додаткових предметів 200 балів отримали:



з фізики — 2 учасники;



з хімії — 1;



з іспанської мови — 1.



Натомість жодного двохсотбальника немає з біології та географії, хоча на ці предмети також зареєструвались приблизно по 3 тисячі учасників.



Історія України, попри обов’язковість, має лише три результати у 200 балів.



«Це найменша частка від усіх 11 800 учасників, які складали історію», — додає експертка.



Хто показав найкращі результати

Усього випускники 32 навчальних закладів із 19 територіальних громад Волині отримали 200 балів.



З них:



14 закладів освіти мають понад два таких результати;



9 закладів — понад три.



Лідери серед шкіл Волині:



волинський науковий ліцей;



нововолинський науковий ліцей;



луцький ліцей № 9;



луцький ліцей № 14.



Ці заклади мають по 7–8 учасників, які отримали загалом по 7–9 максимальних результатів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час основної сесії національного мультипредметного тесту, яка тривала з 17 травня по 19 червня, 86 учасників із Волині набрали найвищий бал (200) щонайменше з одного предмета.На тестування зареєструвалися 11 816 волинян, розповіла misto.media завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освітиОдна з учасниць —, випускниця ковельського ліцею № 13, — здобула по 200 балів одразу з трьох предметів із чотирьох можливих. Загалом хоча б один максимальний результат мають 86 випускників.Семеро торішніх випускників, які цьогоріч повторно складали НМТ, отримали по два результати у 200 балів.«Зрозуміло, наскільки складно утримати в пам’яті велику кількість інформації, якщо довго не працювати з нею. Це свідчить про якість засвоєних знань і дозволяє зробити висновки щодо шкільної програми», — зауважує Алла Корнейко.Цьогоріч обов’язковими предметами були математика, українська мова та історія України.математика — 43 учасники отримали по 200 балів;українська мова — 23 учасники отримали максимальний бал;англійська мова — 18 учасників (цей предмет обрали майже 3 тис. волинян).Серед додаткових предметів 200 балів отримали:з фізики — 2 учасники;з хімії — 1;з іспанської мови — 1.Натомість жодного двохсотбальника немає з біології та географії, хоча на ці предмети також зареєструвались приблизно по 3 тисячі учасників.Історія України, попри обов’язковість, має лише три результати у 200 балів.«Це найменша частка від усіх 11 800 учасників, які складали історію», — додає експертка.Хто показав найкращі результатиУсього випускники 32 навчальних закладів із 19 територіальних громад Волині отримали 200 балів.З них:14 закладів освіти мають понад два таких результати;9 закладів — понад три.волинський науковий ліцей;нововолинський науковий ліцей;луцький ліцей № 9;луцький ліцей № 14.Ці заклади мають по 7–8 учасників, які отримали загалом по 7–9 максимальних результатів.

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