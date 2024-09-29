Скільки учнів на Волині отримали по 200 балів з НМТ

Скільки учнів на Волині отримали по 200 балів з НМТ
Під час основної сесії національного мультипредметного тесту, яка тривала з 17 травня по 19 червня, 86 учасників із Волині набрали найвищий бал (200) щонайменше з одного предмета.

На тестування зареєструвалися 11 816 волинян, розповіла misto.media завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.

Найвищі результати

Одна з учасниць — Вікторія Смаль, випускниця ковельського ліцею № 13, — здобула по 200 балів одразу з трьох предметів із чотирьох можливих. Загалом хоча б один максимальний результат мають 86 випускників.

Семеро торішніх випускників, які цьогоріч повторно складали НМТ, отримали по два результати у 200 балів.

«Зрозуміло, наскільки складно утримати в пам’яті велику кількість інформації, якщо довго не працювати з нею. Це свідчить про якість засвоєних знань і дозволяє зробити висновки щодо шкільної програми», — зауважує Алла Корнейко.

Які предмети складали найкраще

Цьогоріч обов’язковими предметами були математика, українська мова та історія України.

математика — 43 учасники отримали по 200 балів;

українська мова — 23 учасники отримали максимальний бал;

англійська мова — 18 учасників (цей предмет обрали майже 3 тис. волинян).

Серед додаткових предметів 200 балів отримали:

з фізики — 2 учасники;

з хімії — 1;

з іспанської мови — 1.

Натомість жодного двохсотбальника немає з біології та географії, хоча на ці предмети також зареєструвались приблизно по 3 тисячі учасників.

Історія України, попри обов’язковість, має лише три результати у 200 балів.

«Це найменша частка від усіх 11 800 учасників, які складали історію», — додає експертка.

Хто показав найкращі результати
Усього випускники 32 навчальних закладів із 19 територіальних громад Волині отримали 200 балів.

З них:

14 закладів освіти мають понад два таких результати;

9 закладів — понад три.

Лідери серед шкіл Волині:

волинський науковий ліцей;

нововолинський науковий ліцей;

луцький ліцей № 9;

луцький ліцей № 14.

Ці заклади мають по 7–8 учасників, які отримали загалом по 7–9 максимальних результатів.

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Теги: Волинь, НМТ
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