До рідного дому «на щиті» повертається волинянин Анатолій Барабан

Сьогодні, 7 липня, на Волинь до рідного дому прибуде скорботний кортеж із тіломГерояПро це у фейсбуці повідомила Маневицька селищна рада.Сьогодні, 7 липня, орієнтовно об 11:00 біля Колківського лісництва (урочище «Рудня») волиняни зустрічатимуть загиблого земляка Барабана Анатолія Миколайовича, який востаннє на щиті повертатиметься додому.Автомобіль з тілом Героя буде рухатися населеними пунктами: Колки, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Маневичі (проспект Волі, вул.Незалежності, 23, де проживав загиблий захисник, вул.Луцька), Северинівка, Кам’януха, Гута Лісівська, Лісове, Вовчицьк, Костюхнівка.«Прохання до жителів громади гідно зустріти полеглого земляка, та віддати шану за його мужність та відвагу, за покладене життя на вівтар свободи та незалежності Вітчизни», - зазначили у селищній раді.Церемонія прощання та поховання відбудеться сьогодні у селі Костюхнівка.