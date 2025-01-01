До рідного дому «на щиті» повертається волинянин Анатолій Барабан
Сьогодні, 10:26
Сьогодні, 7 липня, на Волинь до рідного дому прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого на війні Героя Анатолія Барабана.
Про це у фейсбуці повідомила Маневицька селищна рада.
Сьогодні, 7 липня, орієнтовно об 11:00 біля Колківського лісництва (урочище «Рудня») волиняни зустрічатимуть загиблого земляка Барабана Анатолія Миколайовича, який востаннє на щиті повертатиметься додому.
Автомобіль з тілом Героя буде рухатися населеними пунктами: Колки, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Маневичі (проспект Волі, вул.Незалежності, 23, де проживав загиблий захисник, вул.Луцька), Северинівка, Кам’януха, Гута Лісівська, Лісове, Вовчицьк, Костюхнівка.
«Прохання до жителів громади гідно зустріти полеглого земляка, та віддати шану за його мужність та відвагу, за покладене життя на вівтар свободи та незалежності Вітчизни», - зазначили у селищній раді.
Церемонія прощання та поховання відбудеться сьогодні у селі Костюхнівка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Маневицька селищна рада.
Сьогодні, 7 липня, орієнтовно об 11:00 біля Колківського лісництва (урочище «Рудня») волиняни зустрічатимуть загиблого земляка Барабана Анатолія Миколайовича, який востаннє на щиті повертатиметься додому.
Автомобіль з тілом Героя буде рухатися населеними пунктами: Колки, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Маневичі (проспект Волі, вул.Незалежності, 23, де проживав загиблий захисник, вул.Луцька), Северинівка, Кам’януха, Гута Лісівська, Лісове, Вовчицьк, Костюхнівка.
«Прохання до жителів громади гідно зустріти полеглого земляка, та віддати шану за його мужність та відвагу, за покладене життя на вівтар свободи та незалежності Вітчизни», - зазначили у селищній раді.
Церемонія прощання та поховання відбудеться сьогодні у селі Костюхнівка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія запустила по Україні понад сто дронів та чотири ракети
Сьогодні, 10:45
До рідного дому «на щиті» повертається волинянин Анатолій Барабан
Сьогодні, 10:26
Діти принесли до Луцького зоопарку осиротілих лебедят
Сьогодні, 10:15
Скільки учнів на Волині отримали по 200 балів з НМТ
Сьогодні, 09:44