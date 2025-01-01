Росія запустила по Україні понад сто дронів та чотири ракети
Сьогодні, 10:45
У ніч проти 7 липня російські війська атакували Україну за допомогою 101 дрона різного типу та чотирьох зенітних ракет С-300/400. Більшу частину безпілотників вдалося знешкодити.
Про це розповіли Повітряні сили ЗСУ.
Загалом протиповітряна оборона знешкодила 75 БпЛА на півночі, сході та півдні країни. 58 із них збили вогневими засобами, а ще 17 — локаційно втрачено/придушено засобами радіоелектронної боротьби.
У 10 локаціях зафіксували влучання російських дронів, а ще на 7-х впали збиті БпЛА.
Раніше місцева влада розповідала про атаку російських дронів на Харків, яка припала на житлову багатоповерхівку та житлову забудову у двох районах міста. Унаслідок обстрілу там відомо про 27 постраждалих людей.
Під атакою російських дронів була і три райони столиці. Внаслідок влучання уламків пошкоджено тепломагістраль великого діаметра, через що без гарячого водопостачання лишились близько 500 будівель.
Крім того, від нічного обстрілу постраждала й Одеса, де пошкоджено гаражні приміщення, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків. Одна людина загинула.
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Про це розповіли Повітряні сили ЗСУ.
Загалом протиповітряна оборона знешкодила 75 БпЛА на півночі, сході та півдні країни. 58 із них збили вогневими засобами, а ще 17 — локаційно втрачено/придушено засобами радіоелектронної боротьби.
У 10 локаціях зафіксували влучання російських дронів, а ще на 7-х впали збиті БпЛА.
Раніше місцева влада розповідала про атаку російських дронів на Харків, яка припала на житлову багатоповерхівку та житлову забудову у двох районах міста. Унаслідок обстрілу там відомо про 27 постраждалих людей.
Під атакою російських дронів була і три райони столиці. Внаслідок влучання уламків пошкоджено тепломагістраль великого діаметра, через що без гарячого водопостачання лишились близько 500 будівель.
Крім того, від нічного обстрілу постраждала й Одеса, де пошкоджено гаражні приміщення, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків. Одна людина загинула.
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