Росія запустила по Україні понад сто дронів та чотири ракети

Росія запустила по Україні понад сто дронів та чотири ракети
У ніч проти 7 липня російські війська атакували Україну за допомогою 101 дрона різного типу та чотирьох зенітних ракет С-300/400. Більшу частину безпілотників вдалося знешкодити.

Про це розповіли Повітряні сили ЗСУ.

Загалом протиповітряна оборона знешкодила 75 БпЛА на півночі, сході та півдні країни. 58 із них збили вогневими засобами, а ще 17 — локаційно втрачено/придушено засобами радіоелектронної боротьби.

У 10 локаціях зафіксували влучання російських дронів, а ще на 7-х впали збиті БпЛА.

Раніше місцева влада розповідала про атаку російських дронів на Харків, яка припала на житлову багатоповерхівку та житлову забудову у двох районах міста. Унаслідок обстрілу там відомо про 27 постраждалих людей.

Під атакою російських дронів була і три райони столиці. Внаслідок влучання уламків пошкоджено тепломагістраль великого діаметра, через що без гарячого водопостачання лишились близько 500 будівель.

Крім того, від нічного обстрілу постраждала й Одеса, де пошкоджено гаражні приміщення, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків. Одна людина загинула.

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Теги: Росія, війна
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