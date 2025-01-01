СБУ затримала агентів фсб, які готували теракт проти бійців «Азову»

Працівники СБУ запобігли теракту в Запоріжжі, затримавши агентів фсб, які«Азову».Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу фсб здійснити теракт у прифронтових регіонах України.За результатами спецоперації у Запоріжжі затримано 2-х російських агентів, які готували підрив бійців 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України.Як встановило розслідування, на замовлення фсб фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службове авто «Азовців», що воюють на передовій.За матеріалами справи, замовлення фсб виконували двоє агентів, які неодноразово відбували покарання за розбій та наркоторгівлю.У поле зору агресора рецидивісти потрапили через дружину одного з них, яка проживає у тимчасово окупованому Бердянську та працює на ворога.За інструкцією російської спецслужби агенти власноруч виготовили СВП, а потім відслідкували авто українських воїнів.Крім цього, фігуранти мали встановити на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для фсб.У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися відстежити прибуття бійців «Азову» до свого автомобіля і в цей момент дистанційно активувати СВП.Співробітники СБУ завчасно викрили агентів і затримали їх.Під час обшуків в оселях фігурантів вилучено готовий СВП, додаткові компоненти для виготовлення нових вибухівок, а також телефони, з яких вони контактували з куратором від фсб.Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:◾ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);◾ ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 263 (незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.