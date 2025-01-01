ТЦК у Вінниці призупиняє роботу на тлі ударів російських дронів





Про це йдеться в заяві Вінницького ТЦК, пише



Там пояснили, що таке рішення ухвалили «з огляду на напружену ситуацію в країні та з метою убезпечення життя і здоров’я громадян». Тепер ТЦК не працюватиме за адресою по вулиці Данила Галицького, 31.



Натомість від сьогодні, 7 липня, приймати громадян з питань медичного забезпечення будуть на базі Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова за адресою вул. Пирогова, 46.



Щодо соціальних та інших питань громадян прийматимуть від 9 липня на базі Центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» за адресою проспект Космонавтів, 30.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вінницький обласний ТЦК та СП перенесе свою роботу в інші заклади після того, як останніми днями росіяни почали завдавати ударів по будівлях ТЦК в інших містах.Про це йдеться в заяві Вінницького ТЦК, пише Громадське Там пояснили, що таке рішення ухвалили «з огляду на напружену ситуацію в країні та з метою убезпечення життя і здоров’я громадян». Тепер ТЦК не працюватиме за адресою по вулиці Данила Галицького, 31.Натомість від сьогодні, 7 липня, приймати громадян з питань медичного забезпечення будуть на базі Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова за адресою вул. Пирогова, 46.Щодо соціальних та інших питань громадян прийматимуть від 9 липня на базі Центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» за адресою проспект Космонавтів, 30.

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