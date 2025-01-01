Аварія в Луцьку: Opel збив пішохода, постраждалий – у лікарні





Автопригода трапилася учора на проспекті Відродження в обласному центрі, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.



70-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Opel, допустив наїзд на 42-річного лучанина, який перебував на проїжджій частині поза пішохідним переходом.



Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку внаслідок ДТП постраждав пішохід. Поліція розпочала кримінальне провадження.Автопригода трапилася учора на проспекті Відродження в обласному центрі, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.70-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Opel, допустив наїзд на 42-річного лучанина, який перебував на проїжджій частині поза пішохідним переходом.Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.

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