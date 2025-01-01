Російські обстріли Херсона коригував місцевий безробітний

Служба безпеки затримала ще одного російського агента у Херсоні. На замовлення фсб вінта удари артилерії рф з лівобережжя регіону по обласному центру.Про це у телеграмі повідомила СБУ.За даними кіберфахівців СБУ, для наведення ворожого вогню фігурант використовував чат-бот, який адмініструвала російська спецслужба.Як встановило розслідування, завдання окупантів виконував 25-річний місцевий безробітний, який чекав на повну окупацію південної частини України. Він був завербований фсб через Телеграм-канали, де залишав свої проросійські коментарі.Серед основних завдань агента був пошук і передача геолокацій пунктів тимчасового базування Сил оборони, а також об’єктів енергетики.Одночасно з цим агент відслідковував місця ворожих «прильотів», їхні наслідки та інформував про це російську спецслужбу.Співробітники СБУ викрили агента і затримали його.Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та енергооб’єктів.Під час обшуку у фігуранта вилучено 2 ноутбуки та 6 телефонів із сім-картами різних операторів, на які він реєстрував фейкові акаунти, щоб приховати роботу на ворога.Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.