У потязі, що курсує через Луцьк, відтепер є жіноче купе
Сьогодні, 13:38
«Укрзалізниця» розширила перелік поїздів із жіночими купе. Тепер у переліку є потяг, який курсує через Луцьк.
Про це пише misto.media.
Серед нових поїздів з жіночими купе:
№ 38/37 «Київ — Запоріжжя»;
№ 98/97 «Ковель — Київ»;
№ 22/21 «Львів — Харків».
У всіх поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5.
Купити квитки у такі потяги можуть лише жінки або жінки з дітьми до 5 років. Ціна не відрізняється від вартості місця у звичайному купе.
Потяги з жіночими купе почнуть курсувати з 25 липня.
На сайті та у застосунку «Укрзалізниця» при купівлі квитків є позначка «Жіноче купе».
Потяг курсує:
з Ковеля до Києва:
відправляється о 19:16;
прибуває о 06:00;
з Києва до Ковеля:
відправляється о 21:57;
прибуває о 08:22.
До слова, жіночі купе уже будуть доступні у складі 15 поїздів по Україні:
№ ½ «Харків — Ворохта»;
№ ¾ «Запоріжжя — Ужгород»;
№ 5/6 «Запоріжжя — Ясіня»;
№ 15/16 «Харків — Ясіня»;
№ 17/18 «Харків — Мукачево (Ужгород)»;
№ 22/21 «Львів — Харків»;
№ 26/25 «Одеса — Ясіня»;
№ 29/30 «Київ — Ужгород»;
№ 38/37 «Київ — Запоріжжя»;
№ 41/42 «Дніпро — Трускавець»;
№ 43/44 «Черкаси — Івано-Франківськ»;
№ 75/76 «Київ — Кривий Ріг»;
№ 81/82 «Київ — Чоп (Ужгород)»;
№ 95/96 «Київ — Рахів»;
№ 98/97 «Ковель — Київ».
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Про це пише misto.media.
Серед нових поїздів з жіночими купе:
№ 38/37 «Київ — Запоріжжя»;
№ 98/97 «Ковель — Київ»;
№ 22/21 «Львів — Харків».
У всіх поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5.
Купити квитки у такі потяги можуть лише жінки або жінки з дітьми до 5 років. Ціна не відрізняється від вартості місця у звичайному купе.
Потяги з жіночими купе почнуть курсувати з 25 липня.
На сайті та у застосунку «Укрзалізниця» при купівлі квитків є позначка «Жіноче купе».
Потяг курсує:
з Ковеля до Києва:
відправляється о 19:16;
прибуває о 06:00;
з Києва до Ковеля:
відправляється о 21:57;
прибуває о 08:22.
До слова, жіночі купе уже будуть доступні у складі 15 поїздів по Україні:
№ ½ «Харків — Ворохта»;
№ ¾ «Запоріжжя — Ужгород»;
№ 5/6 «Запоріжжя — Ясіня»;
№ 15/16 «Харків — Ясіня»;
№ 17/18 «Харків — Мукачево (Ужгород)»;
№ 22/21 «Львів — Харків»;
№ 26/25 «Одеса — Ясіня»;
№ 29/30 «Київ — Ужгород»;
№ 38/37 «Київ — Запоріжжя»;
№ 41/42 «Дніпро — Трускавець»;
№ 43/44 «Черкаси — Івано-Франківськ»;
№ 75/76 «Київ — Кривий Ріг»;
№ 81/82 «Київ — Чоп (Ужгород)»;
№ 95/96 «Київ — Рахів»;
№ 98/97 «Ковель — Київ».
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