У потязі, що курсує через Луцьк, відтепер є жіноче купе

У потязі, що курсує через Луцьк, відтепер є жіноче купе
«Укрзалізниця» розширила перелік поїздів із жіночими купе. Тепер у переліку є потяг, який курсує через Луцьк.

Про це пише misto.media.

Серед нових поїздів з жіночими купе:

№ 38/37 «Київ — Запоріжжя»;

№ 98/97 «Ковель — Київ»;

⁠⁠№ 22/21 «Львів — Харків».

У всіх поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5.

Купити квитки у такі потяги можуть лише жінки або жінки з дітьми до 5 років. Ціна не відрізняється від вартості місця у звичайному купе.

Потяги з жіночими купе почнуть курсувати з 25 липня.

На сайті та у застосунку «Укрзалізниця» при купівлі квитків є позначка «Жіноче купе».

Потяг курсує:

з Ковеля до Києва:

відправляється о 19:16;

прибуває о 06:00;

з Києва до Ковеля:

відправляється о 21:57;

прибуває о 08:22.

До слова, жіночі купе уже будуть доступні у складі 15 поїздів по Україні:

⁠№ ½ «Харків — Ворохта»;

⁠№ ¾ «Запоріжжя — Ужгород»;

⁠№ 5/6 «Запоріжжя — Ясіня»;

⁠№ 15/16 «Харків — Ясіня»;

⁠№ 17/18 «Харків — Мукачево (Ужгород)»;

⁠№ 22/21 «Львів — Харків»;

⁠№ 26/25 «Одеса — Ясіня»;

⁠№ 29/30 «Київ — Ужгород»;

⁠№ 38/37 «Київ — Запоріжжя»;

⁠№ 41/42 «Дніпро — Трускавець»;

⁠№ 43/44 «Черкаси — Івано-Франківськ»;

⁠№ 75/76 «Київ — Кривий Ріг»;

⁠№ 81/82 «Київ — Чоп (Ужгород)»;

⁠№ 95/96 «Київ — Рахів»;

⁠№ 98/97 «Ковель — Київ».

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Теги: Волинь, жіночі купе
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