У потязі, що курсує через Луцьк, відтепер є жіноче купе





Про це пише



Серед нових поїздів з жіночими купе:



№ 38/37 «Київ — Запоріжжя»;



№ 98/97 «Ковель — Київ»;



⁠⁠№ 22/21 «Львів — Харків».



У всіх поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5.



Купити квитки у такі потяги можуть лише жінки або жінки з дітьми до 5 років. Ціна не відрізняється від вартості місця у звичайному купе.



Потяги з жіночими купе почнуть курсувати з 25 липня.



На сайті та у застосунку «Укрзалізниця» при купівлі квитків є позначка «Жіноче купе».



Потяг курсує:



з Ковеля до Києва:



відправляється о 19:16;



прибуває о 06:00;



з Києва до Ковеля:



відправляється о 21:57;



прибуває о 08:22.



До слова, жіночі купе уже будуть доступні у складі 15 поїздів по Україні:



⁠№ ½ «Харків — Ворохта»;



⁠№ ¾ «Запоріжжя — Ужгород»;



⁠№ 5/6 «Запоріжжя — Ясіня»;



⁠№ 15/16 «Харків — Ясіня»;



⁠№ 17/18 «Харків — Мукачево (Ужгород)»;



⁠№ 22/21 «Львів — Харків»;



⁠№ 26/25 «Одеса — Ясіня»;



⁠№ 29/30 «Київ — Ужгород»;



⁠№ 38/37 «Київ — Запоріжжя»;



⁠№ 41/42 «Дніпро — Трускавець»;



⁠№ 43/44 «Черкаси — Івано-Франківськ»;



⁠№ 75/76 «Київ — Кривий Ріг»;



⁠№ 81/82 «Київ — Чоп (Ужгород)»;



⁠№ 95/96 «Київ — Рахів»;



⁠№ 98/97 «Ковель — Київ».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Укрзалізниця» розширила перелік поїздів із жіночими купе. Тепер у переліку є потяг, який курсує через Луцьк.Про це пише misto.media № 38/37 «Київ — Запоріжжя»;№ 98/97 «Ковель — Київ»;⁠⁠№ 22/21 «Львів — Харків».У всіх поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5.Купити квитки у такі потяги можуть лише жінки або жінки з дітьми до 5 років. Ціна не відрізняється від вартості місця у звичайному купе.Потяги з жіночими купе почнуть курсувати з 25 липня.На сайті та у застосунку «Укрзалізниця» при купівлі квитків є позначка «Жіноче купе».з Ковеля до Києва:відправляється о 19:16;прибуває о 06:00;з Києва до Ковеля:відправляється о 21:57;прибуває о 08:22.До слова, жіночі купе уже будуть доступні у складі 15 поїздів по Україні:⁠№ ½ «Харків — Ворохта»;⁠№ ¾ «Запоріжжя — Ужгород»;⁠№ 5/6 «Запоріжжя — Ясіня»;⁠№ 15/16 «Харків — Ясіня»;⁠№ 17/18 «Харків — Мукачево (Ужгород)»;⁠№ 22/21 «Львів — Харків»;⁠№ 26/25 «Одеса — Ясіня»;⁠№ 29/30 «Київ — Ужгород»;⁠№ 38/37 «Київ — Запоріжжя»;⁠№ 41/42 «Дніпро — Трускавець»;⁠№ 43/44 «Черкаси — Івано-Франківськ»;⁠№ 75/76 «Київ — Кривий Ріг»;⁠№ 81/82 «Київ — Чоп (Ужгород)»;⁠№ 95/96 «Київ — Рахів»;⁠№ 98/97 «Ковель — Київ».

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