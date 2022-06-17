Волинські рятувальники отримали нагороди. ФОТО

Волинських рятувальників відзначили за професіоналізм і віддану службу.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.За проявлені мужність і героїзм в умовах воєнного стану, а також за сумлінне та високопрофесійне виконання службових обов’язків волинські рятувальники нагороджені відомчими відзнаками та отримали чергові спеціальні звання.Начальник ДСНС Волинівручив відзнаку Президента України «За оборону України», командиру відділення-екскаваторнику Аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Луцька.Нагрудним знаком «За відвагу в надзвичайній ситуації» нагороджені, психологу відділу соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення центру забезпечення діяльності Головного управління та, командир відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.Почесною грамотою ДСНС України нагороджений, фахівець відділу агітаційно-пропагандистської роботи ЦЗД Головного управління.Подякою ДСНС України нагороджені, начальник відділення 22 Державного пожежно-рятувального поста міста Берестечко та, сапер-оператор відділення розвідки та розмінування групи піротехнічних робіт частини піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування АРЗ СП міста Луцька.Почесною грамотою обласної військової адміністрації нагороджена, начальник відділу соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення ЦЗД Головного управління.Присвоєно чергове спеціальне звання «підполковник служби цивільного захисту»:, заступнику начальника газодимозахисної служби відділу організації пожежно-рятувальних робіт, служби та підготовки підрозділів управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління;, заступнику начальника загону з реагування на надзвичайні ситуації 1 ДПРЗ міста Луцька;, заступнику начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Ковельського РУ.Спеціальне звання «майор служби цивільного захисту» присвоєно:, начальнику 2 ДПРЧ міста Луцька;, заступнику начальника 25 ДПРЧ міста Луцька;, заступнику начальника 2 ДПРЧ міста Луцька.Присвоєно чергові спеціальні звання «капітан служби цивільного захисту»:, головному фахівцю відділу цивільного захисту Луцького районного управління;, начальнику караулу 5 ДПРЧ міста Нововолинська;«старший лейтенанту служби цивільного захисту»:, начальнику частини (лікарю) медико-санітарної частини АРЗ СП міста Луцька;, начальнику групи 1 Державного пожежно-рятувального загону міста Луцька.