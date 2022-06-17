Волинські рятувальники отримали нагороди. ФОТО
Сьогодні, 14:06
Волинських рятувальників відзначили за професіоналізм і віддану службу.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
За проявлені мужність і героїзм в умовах воєнного стану, а також за сумлінне та високопрофесійне виконання службових обов’язків волинські рятувальники нагороджені відомчими відзнаками та отримали чергові спеціальні звання.
Начальник ДСНС Волині Мирослав ДЕМ’ЯНЧУК вручив відзнаку Президента України «За оборону України» Олександру СОКОЛОВУ, командиру відділення-екскаваторнику Аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Луцька.
Нагрудним знаком «За відвагу в надзвичайній ситуації» нагороджені Роман ДЕЙНЕКА, психологу відділу соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення центру забезпечення діяльності Головного управління та Петру ШЕВЧУКУ, командир відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.
Почесною грамотою ДСНС України нагороджений Дмитро ОХОЦЬКИЙ, фахівець відділу агітаційно-пропагандистської роботи ЦЗД Головного управління.
Подякою ДСНС України нагороджені Вадим СОКОЛ, начальник відділення 22 Державного пожежно-рятувального поста міста Берестечко та Олександр СИНЮК, сапер-оператор відділення розвідки та розмінування групи піротехнічних робіт частини піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування АРЗ СП міста Луцька.
Почесною грамотою обласної військової адміністрації нагороджена Наталія ВОДЬКО, начальник відділу соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення ЦЗД Головного управління.
Присвоєно чергове спеціальне звання «підполковник служби цивільного захисту»:
- Роману БОРОДІ, заступнику начальника газодимозахисної служби відділу організації пожежно-рятувальних робіт, служби та підготовки підрозділів управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління;
- Андрію МЕЛЬНИКУ, заступнику начальника загону з реагування на надзвичайні ситуації 1 ДПРЗ міста Луцька;
- Владиславу ШЕВЧИКУ, заступнику начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Ковельського РУ.
Спеціальне звання «майор служби цивільного захисту» присвоєно:
- Віктору БОРТНИКУ, начальнику 2 ДПРЧ міста Луцька;
- Роману БОЖУКУ, заступнику начальника 25 ДПРЧ міста Луцька;
- Володимиру КРАШТАПУКУ, заступнику начальника 2 ДПРЧ міста Луцька.
Присвоєно чергові спеціальні звання «капітан служби цивільного захисту»:
- Андрію МЕЛЬНИЧУКУ, головному фахівцю відділу цивільного захисту Луцького районного управління;
- Володимиру ОКСЕНЮКУ, начальнику караулу 5 ДПРЧ міста Нововолинська;
«старший лейтенанту служби цивільного захисту»:
- Оксані ЦЬОСЬ, начальнику частини (лікарю) медико-санітарної частини АРЗ СП міста Луцька;
- Марії СТАСЮК, начальнику групи 1 Державного пожежно-рятувального загону міста Луцька.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
За проявлені мужність і героїзм в умовах воєнного стану, а також за сумлінне та високопрофесійне виконання службових обов’язків волинські рятувальники нагороджені відомчими відзнаками та отримали чергові спеціальні звання.
Начальник ДСНС Волині Мирослав ДЕМ’ЯНЧУК вручив відзнаку Президента України «За оборону України» Олександру СОКОЛОВУ, командиру відділення-екскаваторнику Аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Луцька.
Нагрудним знаком «За відвагу в надзвичайній ситуації» нагороджені Роман ДЕЙНЕКА, психологу відділу соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення центру забезпечення діяльності Головного управління та Петру ШЕВЧУКУ, командир відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.
Почесною грамотою ДСНС України нагороджений Дмитро ОХОЦЬКИЙ, фахівець відділу агітаційно-пропагандистської роботи ЦЗД Головного управління.
Подякою ДСНС України нагороджені Вадим СОКОЛ, начальник відділення 22 Державного пожежно-рятувального поста міста Берестечко та Олександр СИНЮК, сапер-оператор відділення розвідки та розмінування групи піротехнічних робіт частини піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування АРЗ СП міста Луцька.
Почесною грамотою обласної військової адміністрації нагороджена Наталія ВОДЬКО, начальник відділу соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення ЦЗД Головного управління.
Присвоєно чергове спеціальне звання «підполковник служби цивільного захисту»:
- Роману БОРОДІ, заступнику начальника газодимозахисної служби відділу організації пожежно-рятувальних робіт, служби та підготовки підрозділів управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління;
- Андрію МЕЛЬНИКУ, заступнику начальника загону з реагування на надзвичайні ситуації 1 ДПРЗ міста Луцька;
- Владиславу ШЕВЧИКУ, заступнику начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Ковельського РУ.
Спеціальне звання «майор служби цивільного захисту» присвоєно:
- Віктору БОРТНИКУ, начальнику 2 ДПРЧ міста Луцька;
- Роману БОЖУКУ, заступнику начальника 25 ДПРЧ міста Луцька;
- Володимиру КРАШТАПУКУ, заступнику начальника 2 ДПРЧ міста Луцька.
Присвоєно чергові спеціальні звання «капітан служби цивільного захисту»:
- Андрію МЕЛЬНИЧУКУ, головному фахівцю відділу цивільного захисту Луцького районного управління;
- Володимиру ОКСЕНЮКУ, начальнику караулу 5 ДПРЧ міста Нововолинська;
«старший лейтенанту служби цивільного захисту»:
- Оксані ЦЬОСЬ, начальнику частини (лікарю) медико-санітарної частини АРЗ СП міста Луцька;
- Марії СТАСЮК, начальнику групи 1 Державного пожежно-рятувального загону міста Луцька.
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