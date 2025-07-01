Росія нарощує війська у Вірменії: ГУР опублікувало наказ





Про це пише



Розвідка оприлюднила телеграму т.в.о. начальника штабу південного військового округу ЗС РФ генерал-майора Зємскова.



У документі міститься наказ про необхідність нарощування угрупування російських військ шляхом "доукомплектації" російської військової бази у вірменському місті Гюмрі.



Також у телеграмі є перелік заходів із термінового "доукомплектування" підрозділів російської частини за рахунок відбору особового складу з-поміж військовослужбовців восьмої, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій південного військового округу ЗС Росії. Також там вказаний термін: з 13 травня до 11 червня.



Командирам визначених підрозділів наказали всіляко сприяти проведенню відбору кандидатів для проходження служби в Гюмрі.



Також у цьому наказі уточнили вимоги до професійної придатності, рівня психологічної стійкості та бойової підготовки особового складу, що входитиме до майбутнього міжнародного контингенту.



Зокрема, забороняється відбирати осіб, які брали участь у "незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин".



5 липня ГУР заявило, що РФ пришвидшує комплектування військової бази у вірменському Гюмрі, аби посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу.



Наступного дня Міністерство закордонних справ Вірменії відкинуло цю заяву, а також назвало інформацію від ГУР "вигаданою".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач військами південного військового округу збройних сил Росії видав наказ про "доукомплектування" військової бази РФ у Вірменії, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ГУР.Розвідка оприлюднила телеграму т.в.о. начальника штабу південного військового округу ЗС РФ генерал-майора Зємскова.У документі міститься наказ про необхідність нарощування угрупування російських військ шляхом "доукомплектації" російської військової бази у вірменському місті Гюмрі.Також у телеграмі є перелік заходів із термінового "доукомплектування" підрозділів російської частини за рахунок відбору особового складу з-поміж військовослужбовців восьмої, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій південного військового округу ЗС Росії. Також там вказаний термін: з 13 травня до 11 червня.Командирам визначених підрозділів наказали всіляко сприяти проведенню відбору кандидатів для проходження служби в Гюмрі.Також у цьому наказі уточнили вимоги до професійної придатності, рівня психологічної стійкості та бойової підготовки особового складу, що входитиме до майбутнього міжнародного контингенту.Зокрема, забороняється відбирати осіб, які брали участь у "незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин".5 липня ГУР заявило, що РФ пришвидшує комплектування військової бази у вірменському Гюмрі, аби посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу.Наступного дня Міністерство закордонних справ Вірменії відкинуло цю заяву, а також назвало інформацію від ГУР "вигаданою".

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