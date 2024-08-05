Помер 31-річний лучанин, якого після мобілізації знайшли у важкому стані у львівській лікарні
Сьогодні, 15:06
6 липня помер лучанин Максим Музичка, який після мобілізації опинився у реанімації.
Про це повідомила його дружина Маргарита Музичка.
"Його серце зупинилося після довгих днів у реанімації. Макс був справжнім. Той, хто жив на повну, вмів любити, підтримувати, бути поруч. Він був моєю опорою, моїм домом, моїм життям, моїм всесвітом.
Все, що сталося надто боляче, надто важко. І я ще не можу це прийняти. Я знаю, що правда ще має бути почута. Але сьогодні просто тиша та втрата. Просто любов, яку неможливо описати словами", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Максим Музичко у червні опинився у львівській лікарні в критичному стані. За свідченнями, його затримали в Луцьку представники ТЦК, а згодом відправили на полігон. Однак у військкоматі це заперечили, назвавши причину, що тілесні ушкодження чоловік отримав, вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон.
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Про це повідомила його дружина Маргарита Музичка.
"Його серце зупинилося після довгих днів у реанімації. Макс був справжнім. Той, хто жив на повну, вмів любити, підтримувати, бути поруч. Він був моєю опорою, моїм домом, моїм життям, моїм всесвітом.
Все, що сталося надто боляче, надто важко. І я ще не можу це прийняти. Я знаю, що правда ще має бути почута. Але сьогодні просто тиша та втрата. Просто любов, яку неможливо описати словами", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Максим Музичко у червні опинився у львівській лікарні в критичному стані. За свідченнями, його затримали в Луцьку представники ТЦК, а згодом відправили на полігон. Однак у військкоматі це заперечили, назвавши причину, що тілесні ушкодження чоловік отримав, вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон.
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