На Донеччині загинув Герой з Луцької громади Назарій Корольчук

Назарій Корольчук.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Житель с. Боголюби Луцької міської територіальної громади Корольчук Назарій Анатолійович, 28.02.1996 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем.



Старший солдат Корольчук Назарій Анатолійович загинув 04.07.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Панківка Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату.Житель с. Боголюби Луцької міської територіальної громади Корольчук Назарій Анатолійович, 28.02.1996 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем.Старший солдат Корольчук Назарій Анатолійович загинув 04.07.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Панківка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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