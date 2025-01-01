Діти принесли до Луцького зоопарку осиротілих лебедят

Діти принесли до Луцького зоопарку осиротілих лебедят
У Луцькому зоопарку – поповнення. Люди віддали п'ятьох маленьких лебедят.

Про це у телеграмі повідомляє ВолиньПост.

Малеча залишилась без дорослих лебедів (їх чи то загриз лис, чи то вполювали браконьєри). Лебедята зі ставка прийшли до найближчої хати.

Люди подзвонили в зоопарк, тож тепер птахи мешкають там. А ще серед новеньких – поранений лебідь, який теж шукав порятунку в людей.


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Теги: зоопарк, Луцьк
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