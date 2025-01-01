Діти принесли до Луцького зоопарку осиротілих лебедят

зоопарку – поповнення. Люди віддали п'ятьох маленьких лебедят.



Про це у телеграмі повідомляє



Малеча залишилась без дорослих лебедів (їх чи то загриз лис, чи то вполювали браконьєри). Лебедята зі ставка прийшли до найближчої хати.



Люди подзвонили в зоопарк, тож тепер птахи мешкають там. А ще серед новеньких – поранений лебідь, який теж шукав порятунку в людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому. Люди віддали п'ятьох маленьких лебедят.Про це у телеграмі повідомляє ВолиньПост Малеча залишилась без дорослих лебедів (їх чи то загриз лис, чи то вполювали браконьєри). Лебедята зі ставка прийшли до найближчої хати.Люди подзвонили в зоопарк, тож тепер птахи мешкають там. А ще серед новеньких – поранений лебідь, який теж шукав порятунку в людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію