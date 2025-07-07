Вранці росіяни дронами влучили у багатоповерхівки Харкова, серед постраждалих – діти





Про це пише у телеграмі мер міста Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов, повідомляє



Станом на 07:38 відомо, що до лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину. Стан – середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу.



“У Шевченківському районі – 12 постраждалих. У Слобідському – 8 постраждалих. Медики надають необхідну допомогу. Рятувальні роботи тривають”, – повідомив Синєгубов раніше.



О 05:29 Терехов розповів, що Харків був атакований двома ворожими безпілотниками типу "шахед". Під ударом перебував Шевченківський район міста. Згодом він повідомив про прильоти у Слобідському районі.



За даними Терехова, у Шевченківському районі попередньо є потрапляння у багатоповерхівку. Горить один з поверхів житлового будинку.



Пізніше він додав, що також зафіксовано потрапляння у багатоповерхівку у Слобідському районі. Удари прийшлися один у район житлової забудови, у другому випадку цілили по цивільному обʼєкту.



За даними ДСНС, є влучання і в дитячий садочок в Слобідському районі.



Уночі 6 липня російські окупанти атакували дронами Харків. Серед поранених жінка і дитина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На світанку 7 липня російські дрони атакували Харків і поцілили у багатоповерхівки у двох районах міста. О 07:54 повідомили про 27 постраждалих, з яких 3 – діти.Про це пише у телеграмі мер містата очільник ОВА Олег Синєгубов, повідомляє LB.ua Станом на 07:38 відомо, що до лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину. Стан – середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу.“У Шевченківському районі – 12 постраждалих. У Слобідському – 8 постраждалих. Медики надають необхідну допомогу. Рятувальні роботи тривають”, – повідомив Синєгубов раніше.О 05:29 Терехов розповів, що Харків був атакований двома ворожими безпілотниками типу "шахед". Під ударом перебував Шевченківський район міста. Згодом він повідомив про прильоти у Слобідському районі.За даними Терехова, у Шевченківському районі попередньо є потрапляння у багатоповерхівку. Горить один з поверхів житлового будинку.Пізніше він додав, що також зафіксовано потрапляння у багатоповерхівку у Слобідському районі. Удари прийшлися один у район житлової забудови, у другому випадку цілили по цивільному обʼєкту.За даними ДСНС, є влучання і в дитячий садочок в Слобідському районі.Уночі 6 липня російські окупанти атакували дронами Харків. Серед поранених жінка і дитина.

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