Вранці росіяни дронами влучили у багатоповерхівки Харкова, серед постраждалих – діти
Сьогодні, 09:05
На світанку 7 липня російські дрони атакували Харків і поцілили у багатоповерхівки у двох районах міста. О 07:54 повідомили про 27 постраждалих, з яких 3 – діти.
Про це пише у телеграмі мер міста Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов, повідомляє LB.ua.
Станом на 07:38 відомо, що до лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину. Стан – середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу.
“У Шевченківському районі – 12 постраждалих. У Слобідському – 8 постраждалих. Медики надають необхідну допомогу. Рятувальні роботи тривають”, – повідомив Синєгубов раніше.
О 05:29 Терехов розповів, що Харків був атакований двома ворожими безпілотниками типу "шахед". Під ударом перебував Шевченківський район міста. Згодом він повідомив про прильоти у Слобідському районі.
За даними Терехова, у Шевченківському районі попередньо є потрапляння у багатоповерхівку. Горить один з поверхів житлового будинку.
Пізніше він додав, що також зафіксовано потрапляння у багатоповерхівку у Слобідському районі. Удари прийшлися один у район житлової забудови, у другому випадку цілили по цивільному обʼєкту.
За даними ДСНС, є влучання і в дитячий садочок в Слобідському районі.
Уночі 6 липня російські окупанти атакували дронами Харків. Серед поранених жінка і дитина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише у телеграмі мер міста Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов, повідомляє LB.ua.
Станом на 07:38 відомо, що до лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину. Стан – середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу.
“У Шевченківському районі – 12 постраждалих. У Слобідському – 8 постраждалих. Медики надають необхідну допомогу. Рятувальні роботи тривають”, – повідомив Синєгубов раніше.
О 05:29 Терехов розповів, що Харків був атакований двома ворожими безпілотниками типу "шахед". Під ударом перебував Шевченківський район міста. Згодом він повідомив про прильоти у Слобідському районі.
За даними Терехова, у Шевченківському районі попередньо є потрапляння у багатоповерхівку. Горить один з поверхів житлового будинку.
Пізніше він додав, що також зафіксовано потрапляння у багатоповерхівку у Слобідському районі. Удари прийшлися один у район житлової забудови, у другому випадку цілили по цивільному обʼєкту.
За даними ДСНС, є влучання і в дитячий садочок в Слобідському районі.
Уночі 6 липня російські окупанти атакували дронами Харків. Серед поранених жінка і дитина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Скільки учнів на Волині отримали по 200 балів з НМТ
Сьогодні, 09:44
На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Янчуком
Сьогодні, 09:21
Вранці росіяни дронами влучили у багатоповерхівки Харкова, серед постраждалих – діти
Сьогодні, 09:05
Губляки, ребрена, натина: 93-річна волинянка розповіла про діалектизми, які вживають у селі
Сьогодні, 08:20
На Волині оренду озера оцінили у тисячу доларів
Сьогодні, 07:15