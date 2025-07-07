Вранці росіяни дронами влучили у багатоповерхівки Харкова, серед постраждалих – діти

Вранці росіяни дронами влучили у багатоповерхівки Харкова, серед постраждалих – діти
На світанку 7 липня російські дрони атакували Харків і поцілили у багатоповерхівки у двох районах міста. О 07:54 повідомили про 27 постраждалих, з яких 3 – діти.

Про це пише у телеграмі мер міста Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов, повідомляє LB.ua.

Станом на 07:38 відомо, що до лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину. Стан – середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу.

“У Шевченківському районі – 12 постраждалих. У Слобідському – 8 постраждалих. Медики надають необхідну допомогу. Рятувальні роботи тривають”, – повідомив Синєгубов раніше.

О 05:29 Терехов розповів, що Харків був атакований двома ворожими безпілотниками типу "шахед". Під ударом перебував Шевченківський район міста. Згодом він повідомив про прильоти у Слобідському районі.

За даними Терехова, у Шевченківському районі попередньо є потрапляння у багатоповерхівку. Горить один з поверхів житлового будинку.

Пізніше він додав, що також зафіксовано потрапляння у багатоповерхівку у Слобідському районі. Удари прийшлися один у район житлової забудови, у другому випадку цілили по цивільному обʼєкту.

За даними ДСНС, є влучання і в дитячий садочок в Слобідському районі.

Уночі 6 липня російські окупанти атакували дронами Харків. Серед поранених жінка і дитина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки учнів на Волині отримали по 200 балів з НМТ
Сьогодні, 09:44
На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Янчуком
Сьогодні, 09:21
Вранці росіяни дронами влучили у багатоповерхівки Харкова, серед постраждалих – діти
Сьогодні, 09:05
Губляки, ребрена, натина: 93-річна волинянка розповіла про діалектизми, які вживають у селі
Сьогодні, 08:20
На Волині оренду озера оцінили у тисячу доларів
Сьогодні, 07:15
Схожі новини
Розвідка Нідерландів підтвердила використання росією хімзброї в Україні Розвідка Нідерландів підтвердила використання росією хімзброї в Україні
04 липня, 19:11
ЗСУ знищили російський триколор на кордоні з Чернігівською областю ЗСУ знищили російський триколор на кордоні з Чернігівською областю
04 липня, 17:00
Ціль пролетіла понад 100 км: російські війська атакували Кривий Ріг із Су-34 Ціль пролетіла понад 100 км: російські війська атакували Кривий Ріг із Су-34
04 липня, 16:28
Масована атака по Києву: під завалами дістали загиблого Масована атака по Києву: під завалами дістали загиблого
04 липня, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Культурна спадщина Волині: рецепти старовинних страв
Сьогодні, 09:59
 0
Скільки учнів на Волині отримали по 200 балів з НМТ
Сьогодні, 09:44
 0
На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Янчуком
Сьогодні, 09:21
 0
Вранці росіяни дронами влучили у багатоповерхівки Харкова, серед постраждалих – діти
Сьогодні, 09:05
 0
Губляки, ребрена, натина: 93-річна волинянка розповіла про діалектизми, які вживають у селі
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8