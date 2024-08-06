На Волині оренду озера оцінили у тисячу доларів

На Волині оренду озера оцінили у тисячу доларів
Турійська селищна рада віддає на п’ять років в оренду земельну ділянку водного фонду площею 15 гектарів. Її призначення – для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей.

Про це йдеться на сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA.

Як лот виставлено право оренди (річної орендної плати) земельної ділянки водного фонду площею 15 гектарів, кадастровий номер – 0725584200:04:001:0317, для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, яка розташована за межами населених пунктів Турійської селищної ради Ковельського району Волинської області.

У супровідній документації зазначено, що на ділянці розташоване озеро площею 11 гектарів.

Термін оренди – 5 років.

Стартова орендна плата за рік – 41 323 гривні.

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Теги: оренда, земля
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