На Волині оренду озера оцінили у тисячу доларів





Про це йдеться на сайту prozorro.sale, - пише



Як лот виставлено право оренди (річної орендної плати) земельної ділянки водного фонду площею 15 гектарів, кадастровий номер – 0725584200:04:001:0317, для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, яка розташована за межами населених пунктів Турійської селищної ради Ковельського району Волинської області.



У супровідній документації зазначено, що на ділянці розташоване озеро площею 11 гектарів.



Термін оренди – 5 років.



Стартова орендна плата за рік – 41 323 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Турійська селищна рада віддає на п’ять років в оренду земельну ділянку водного фонду площею 15 гектарів. Її призначення – для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей.Про це йдеться на сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA Як лот виставлено право оренди (річної орендної плати) земельної ділянки водного фонду площею 15 гектарів, кадастровий номер – 0725584200:04:001:0317, для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, яка розташована за межами населених пунктів Турійської селищної ради Ковельського району Волинської області.У супровідній документації зазначено, що на ділянці розташоване озеро площею 11 гектарів.Термін оренди – 5 років.Стартова орендна плата за рік – 41 323 гривні.

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