На Волині оренду озера оцінили у тисячу доларів
Сьогодні, 07:15
Турійська селищна рада віддає на п’ять років в оренду земельну ділянку водного фонду площею 15 гектарів. Її призначення – для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей.
Про це йдеться на сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA.
Як лот виставлено право оренди (річної орендної плати) земельної ділянки водного фонду площею 15 гектарів, кадастровий номер – 0725584200:04:001:0317, для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, яка розташована за межами населених пунктів Турійської селищної ради Ковельського району Волинської області.
У супровідній документації зазначено, що на ділянці розташоване озеро площею 11 гектарів.
Термін оренди – 5 років.
Стартова орендна плата за рік – 41 323 гривні.
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Про це йдеться на сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA.
Як лот виставлено право оренди (річної орендної плати) земельної ділянки водного фонду площею 15 гектарів, кадастровий номер – 0725584200:04:001:0317, для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, яка розташована за межами населених пунктів Турійської селищної ради Ковельського району Волинської області.
У супровідній документації зазначено, що на ділянці розташоване озеро площею 11 гектарів.
Термін оренди – 5 років.
Стартова орендна плата за рік – 41 323 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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