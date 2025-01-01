У Луцьку за день сталися дві ДТП за участю мотоциклістів без посвідчень водіїв

У Луцьку за день сталися дві ДТП за участю мотоциклів.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.На вулиці Державності водій мотоцикла Kovi, здійснюючи маневр випередження з правого боку, не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з автомобілем Dacia, який виконував поворот праворуч.Ще одна ДТП сталася поблизу Луцька. Водій мотоцикла Suzuki не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем Renault, що рухався попереду.Під час перевірки документів інспектори з’ясували, що обидва водії не мали права керувати транспортними засобами та були без полісів обов'язкового страхування.Патрульні склали адміністративні матеріали за:ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);ч. 1 ст. 126 (Відсутність страхового поліса);ч. 2 ст. 126 (Керування особою, яка не має права керування ТЗ) КУпАП.