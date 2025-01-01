У Луцьку за день сталися дві ДТП за участю мотоциклістів без посвідчень водіїв
Сьогодні, 16:55
У Луцьку за день сталися дві ДТП за участю мотоциклів.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
На вулиці Державності водій мотоцикла Kovi, здійснюючи маневр випередження з правого боку, не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з автомобілем Dacia, який виконував поворот праворуч.
Ще одна ДТП сталася поблизу Луцька. Водій мотоцикла Suzuki не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем Renault, що рухався попереду.
Під час перевірки документів інспектори з’ясували, що обидва водії не мали права керувати транспортними засобами та були без полісів обов'язкового страхування.
Патрульні склали адміністративні матеріали за:
ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
ч. 1 ст. 126 (Відсутність страхового поліса);
ч. 2 ст. 126 (Керування особою, яка не має права керування ТЗ) КУпАП.
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Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
На вулиці Державності водій мотоцикла Kovi, здійснюючи маневр випередження з правого боку, не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з автомобілем Dacia, який виконував поворот праворуч.
Ще одна ДТП сталася поблизу Луцька. Водій мотоцикла Suzuki не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем Renault, що рухався попереду.
Під час перевірки документів інспектори з’ясували, що обидва водії не мали права керувати транспортними засобами та були без полісів обов'язкового страхування.
Патрульні склали адміністративні матеріали за:
ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
ч. 1 ст. 126 (Відсутність страхового поліса);
ч. 2 ст. 126 (Керування особою, яка не має права керування ТЗ) КУпАП.
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