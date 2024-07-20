В Угорщині потрапив у ДТП автобус із українцями, постраждали 17 людей

В Угорщині потрапив у ДТП автобус із українцями, постраждали 17 людей
В Угорщині близько п’ятої ранку 6 липня перекинувся автобус, який перевозив українських дітей, повідомило посольство України в цій країні.

За повідомленням, ДТП сталася за невстановлених обставин на автодорозі між Кунсентмартоном і Тисафельдваром (Угорщина), - пише Радіо Свобода.

«За інформацією угорських оперативних служб, на місці події тривають рятувальні заходи. Посол Федір Шандор та українські консули перебувають на місці події з метою надання оперативного сприяння громадянам України. З 77 осіб, що перебували в автобусі, – 19 постраждалих, з них четверо осіб із тяжкими пораненнями, загиблих немає. Постраждалі доправлені до лікарень у містах Солнок, Кечкемет і Сентеш. Решта пасажирів наразі перебувають у Будинку культури міста Кунсентмартон. У співпраці з місцевою владою їм забезпечено тимчасове розташування та сніданок», – інформують українські дипломати.

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Теги: Угорщина, ДТП, українці
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