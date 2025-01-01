Верстати, башта, будиночок: на Волині розпродують майно лісового господарства. ФОТО





Оголошення про малу приватизацію на сайті prozorro.sale опублікувало Регіональне відділення Фонду державного майна України в Львівській, Закарпатській та Волинській областях, - пише

Як лот виставлено окреме майно (будівля, башня Рожновського загальною площею 4,9 кв. м) та рухоме майно (51 інвентарна одиниця), що за адресою: Волинська область, Володимирський район, Володимир, вул. Сонячна, 1.



Башня Рожновськьго – 1991 року побудови, фундамент – бетонний, стіни та покрівля – металеві.





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Земельна ділянка, на якій розташований цей об’єкт приватизації, не є предметом купівлі-продажу.



Серед рухомого майна – верстат круглопильний, верстат торцювальний, верстат деревообробний, верстат фрезерний, багатопильний верстат, верстат фрезерний, заточний верстат, сушильні камери, транспортери, металеві ємності, пристрої для заточування пил, вентилятори, колодотяги, рубальна машина, автоматичний стіл подачі, сталевий твердопаливний котел та інше.



Стартова ціна продажу – 235 517 грн.



Як вказано, цей лот виставлено на торги вперше. Майно нині перебуває на балансі Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України».



Нагадаємо, в селі Городок Прилісненської громади продали дерев’яний магазин, який перебував на балансі державного підприємства «Ліси України». Його придбали за понад 400 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верстати та інше обладнання лісгоспу, що у Володимирі, виставили на аукціон. Вартість техніки оцінили в понад 200 тисяч гривень.Оголошення про малу приватизацію на сайті prozorro.sale опублікувало Регіональне відділення Фонду державного майна України в Львівській, Закарпатській та Волинській областях, - пише ІА Волинські новини.

Як лот виставлено окреме майно (будівля, башня Рожновського загальною площею 4,9 кв. м) та рухоме майно (51 інвентарна одиниця), що за адресою: Волинська область, Володимирський район, Володимир, вул. Сонячна, 1.Башня Рожновськьго – 1991 року побудови, фундамент – бетонний, стіни та покрівля – металеві.Читати ще: Старий магазин волинського лісгоспу продають за 670 грн. ФотоЗемельна ділянка, на якій розташований цей об’єкт приватизації, не є предметом купівлі-продажу.Серед рухомого майна – верстат круглопильний, верстат торцювальний, верстат деревообробний, верстат фрезерний, багатопильний верстат, верстат фрезерний, заточний верстат, сушильні камери, транспортери, металеві ємності, пристрої для заточування пил, вентилятори, колодотяги, рубальна машина, автоматичний стіл подачі, сталевий твердопаливний котел та інше.Стартова ціна продажу – 235 517 грн.Як вказано, цей лот виставлено на торги вперше. Майно нині перебуває на балансі Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України».Нагадаємо, в селі Городок Прилісненської громади продали дерев’яний магазин, який перебував на балансі державного підприємства «Ліси України». Його придбали за понад 400 тисяч гривень.

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