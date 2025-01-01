БК «Старий Луцьк» подовжив контракт зі своїм центровим Степаном Лесиком

БК «Старий Луцьк» подовжив контракт зі своїм центровим Степаном Лесиком
Центровий Степан Лесик у новому сезоні залишиться у складі баскетбольного клубу української Суперліги «Старий Луцьк» Суперліги.
Про це повідомляє пресслужба лучан, передає Укрінформ.

Минулого сезону Степанв набирав у Суперлізі у середньому 12,0 очка, робив 7,0 підбирання та 1,3 передачі, передає Укрінформ.

23-річний Лесик дебютував за «Старий Луцьк» у сезоні-2024/2025.

Раніше бігмен відіграв шість сезонів у системі БК «Прикарпаття-Говерла». 2024 року він отримав виклик до національної баскетбольної збірної України.

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Теги: спорт, Луцьк
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