БК «Старий Луцьк» подовжив контракт зі своїм центровим Степаном Лесиком

Степан Лесик у новому сезоні залишиться у складі баскетбольного клубу української Суперліги «Старий Луцьк» Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба лучан, передає Укрінформ.



Минулого сезону Степанв набирав у Суперлізі у середньому 12,0 очка, робив 7,0 підбирання та 1,3 передачі, передає



23-річний Лесик дебютував за «Старий Луцьк» у сезоні-2024/2025.



Раніше бігмен відіграв шість сезонів у системі БК «Прикарпаття-Говерла». 2024 року він отримав виклик до національної баскетбольної збірної України.

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