На Харківщині росіяни зняли, як вбили двох беззбройних людей і собаку, що йшли з білим прапором
Сьогодні, 14:02
Війська рф 3 листопада в селі Кругляківка на Харківщині вдарили безпілотником по цивільних українцях, які рухалися дорогою під білим прапором.
Про це повідомила 77 окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ, пише Громадське.
Унаслідок цілеспрямованої російської атаки загинули двоє людей та собака. Жодних військових об’єктів чи позицій поруч не було, зазначили військові.
За даними бригади, окупанти самі відзняли цю атаку для подальшого поширення кадрів у пропагандистських матеріалах та фальшивого звинувачення ЗСУ.
Увага! Відео містить чутливі кадри!
