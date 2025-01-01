«Місце пасажира»: у Луцьку відбудеться фотовиставка з прифронтової Донеччини на підтримку

«Місце пасажира»: у Луцьку відбудеться фотовиставка з прифронтової Донеччини на підтримку
Лучан та гостей міста запрошують на відкриття унікальної фотовиставки під відкритим небом «Місце пасажира».

Про це ВолиньPost повідомляють організатори.

Подія відбудеться 8 листопада о 15:00 у просторі «Майстерня місця» (вул. Богдана Хмельницького, 28). Вхід на захід вільний.

Цей мистецький проєкт є частиною масштабного благодійного «Прицільного збору» на 2 мільйони гривень для роти розвідки 20-ї бригади оперативного призначення «Любарт» 1-го корпусу НГУ «АЗОВ».

Як інформує автор світлин, фотограф Віктор Голіков, виставка є його «особистим візуальним щоденником з прифронтової Донеччини, що стала для мене до болю рідною». Кожна світлина – це відображення глибоких особистих переживань та спостережень з територій, які сьогодні є епіцентром боротьби за Україну.

Відвідувачі матимуть унікальну можливість не лише побачити представлені світлини, а й придбати їх, а також інші цікаві «бонуси», зробивши благодійний донат. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку захисників з бригади «Любарт».

Виставка «Місце пасажира» триватиме до 8 грудня.

«Місце пасажира»: у Луцьку відбудеться фотовиставка з прифронтової Донеччини на підтримку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк у скорботі: попрощалися з Героями Ігорем Грабком та Андрієм Жуком
Сьогодні, 15:29
На Волині п'яний 30-річний водій з небезпечним вантажем з'їхав у кювет
Сьогодні, 15:08
«Місце пасажира»: у Луцьку відбудеться фотовиставка з прифронтової Донеччини на підтримку
Сьогодні, 15:00
На Волині викрили незаконну «тютюнову фабрику». ВІДЕО
Сьогодні, 14:50
На Харківщині росіяни зняли, як вбили двох беззбройних людей і собаку, що йшли з білим прапором
Сьогодні, 14:02
Медіа
відео
1/8