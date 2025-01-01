«Місце пасажира»: у Луцьку відбудеться фотовиставка з прифронтової Донеччини на підтримку





Про це



Подія відбудеться 8 листопада о 15:00 у просторі «Майстерня місця» (вул. Богдана Хмельницького, 28). Вхід на захід вільний.



Цей мистецький проєкт є частиною масштабного благодійного «Прицільного збору» на 2 мільйони гривень для роти розвідки 20-ї бригади оперативного призначення «Любарт» 1-го корпусу НГУ «АЗОВ».



Як інформує автор світлин, фотограф Віктор Голіков, виставка є його «особистим візуальним щоденником з прифронтової Донеччини, що стала для мене до болю рідною». Кожна світлина – це відображення глибоких особистих переживань та спостережень з територій, які сьогодні є епіцентром боротьби за Україну.



Відвідувачі матимуть унікальну можливість не лише побачити представлені світлини, а й придбати їх, а також інші цікаві «бонуси», зробивши благодійний донат. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку захисників з бригади «Любарт».



Виставка «Місце пасажира» триватиме до 8 грудня.





