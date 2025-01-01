Удар РФ по навчальному центрі: у лікарні Львова зупинилося серце матроса з Волині Олександра Козака

Ворог забирає життя наших оборонців не лише на лінії фронту. 2 листопада 2025 року в одному з медичних закладів Львова зупинилося серце ковельчанина, стрільця-снайпера відділення морської піхоти військової частини А4635 (37-ї окремої бригади морської піхоти), матросаПро це повідомив міський голова КовеляВін перебував на лікуванні після важкого поранення, отриманого внаслідок ворожого обстрілу одного з навчальних центрів, де проходив бойову підготовку.Прощання із захисником відбудеться у середу, 5 листопада, за наступним порядком:12:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.Поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища.