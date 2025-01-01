Отримав повістку: митрополит з Волині з’явився до ТЦК і пройшов медкомісію
Сьогодні, 17:37
Митрополит Володимир-Волинський і Ковельський УПЦ Володимир (Мельник) пройшов військово-лікарську комісію після отримання повістки від ТЦК — медики визнали його непридатним до служби.
Про це повідомляє БУГ та власні джерела ВСН.
«Є ймовірність, що після обстеження митрополита можуть зарахувати до служби у тилових підрозділах ЗСУ. Наразі, за наявною інформацією, він перебуває на волі й ніде не утримується», - йдеться у повідомленні.
Речниця Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук у коментарі ВСН повідомила, що митрополит Володимир (Мельник) дійсно проходив медичне обстеження при ТЦК, на обліку в якому він перебуває.
За результатами проведення військово-лікарської комісії, з урахуванням наявних захворювань, митрополита визнано непридатним до проходження військової служби з виключенням з військового обліку.
Надалі ТЦК передасть відповідні матеріали до 16 Регіональної військово-лікарської комісії для підтвердження висновку про непридатність до військової служби.
