Отримав повістку: митрополит з Волині з’явився до ТЦК і пройшов медкомісію
Митрополит Володимир-Волинський і Ковельський УПЦ Володимир (Мельник) пройшов військово-лікарську комісію після отримання повістки від ТЦК — медики визнали його непридатним до служби.

Про це повідомляє БУГ та власні джерела ВСН.

«Є ймовірність, що після обстеження митрополита можуть зарахувати до служби у тилових підрозділах ЗСУ. Наразі, за наявною інформацією, він перебуває на волі й ніде не утримується», - йдеться у повідомленні.

Речниця Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук у коментарі ВСН повідомила, що митрополит Володимир (Мельник) дійсно проходив медичне обстеження при ТЦК, на обліку в якому він перебуває.

За результатами проведення військово-лікарської комісії, з урахуванням наявних захворювань, митрополита визнано непридатним до проходження військової служби з виключенням з військового обліку.

Надалі ТЦК передасть відповідні матеріали до 16 Регіональної військово-лікарської комісії для підтвердження висновку про непридатність до військової служби.

