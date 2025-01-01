Жителі німецького міста зібрали 7 тисяч євро для лучан, які постраждали від російського обстрілу
Сьогодні, 18:03
Жителі німецького міста Вюрцбург зібрали кошти для людей, які постраждали від російського удару 6 червня.
Про це пише misto.media.
Чек на суму 6 800 євро перша заступниця мера Вюрцбурга Сандра Ворлова вручила міському голові Луцька Ігорю Поліщуку. Зустріч відбулася в межах його робочого візиту до Німеччини.
Попередньо ці кошти планують надати як матеріальну допомогу людям, житло яких знищили чи пошкодили росіяни під час обстрілів.
Нагадаємо, у ніч на 6 червня від ворожої атаки найбільше постраждав багатоквартирний будинок на вул. Озерецькій, 12, частина будівлі відновленню не підлягала. Стіни першого під’їзду почали зносити 27 жовтня.
Тієї ж ночі від удару постраждали і будинки на вул. Стрілецькій. Їх планують відремонтувати коштом Фонду енергоефективності.
