Жителі німецького міста зібрали 7 тисяч євро для лучан, які постраждали від російського обстрілу





Про це пише



Чек на суму 6 800 євро перша заступниця мера Вюрцбурга Сандра Ворлова вручила міському голові Луцька Ігорю Поліщуку. Зустріч відбулася в межах його робочого візиту до Німеччини.



Попередньо ці кошти планують надати як матеріальну допомогу людям, житло яких знищили чи пошкодили росіяни під час обстрілів.



Нагадаємо, у ніч на 6 червня від ворожої атаки найбільше постраждав багатоквартирний будинок на вул. Озерецькій, 12, частина будівлі відновленню не підлягала. Стіни першого під’їзду почали зносити 27 жовтня.



Тієї ж ночі від удару постраждали і будинки на вул. Стрілецькій. Їх планують відремонтувати коштом Фонду енергоефективності.

