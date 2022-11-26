У Білорусі повідомили про закінчення спільних льотно-тактичних навчань з Росією
Сьогодні, 17:43
Міністерство оборони Білорусі оголосоило про завершення спільного льотно-тактичного навчання з російськими військовими.
Про це повідомляє Міноборони Білорусі.
"Спільне льотно-тактичне навчання збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації завершено", - сказано в повідомленні.
При цьому у відомстві відзначили, що вважають проведені навчання успішними. Там наголосили, що вони мали виключно оборонний характер і були спрямоване на забезпечення безпеки держави-агресора Росії і Білорусі.
Відзначимо, що під час авіатренувань російських та білоруських військових в Україні оголошували сигнали повітряної тривоги. Так як дії агресорів могли призвести до масштабних ракетних обстрілів.
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Про це повідомляє Міноборони Білорусі.
"Спільне льотно-тактичне навчання збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації завершено", - сказано в повідомленні.
При цьому у відомстві відзначили, що вважають проведені навчання успішними. Там наголосили, що вони мали виключно оборонний характер і були спрямоване на забезпечення безпеки держави-агресора Росії і Білорусі.
Відзначимо, що під час авіатренувань російських та білоруських військових в Україні оголошували сигнали повітряної тривоги. Так як дії агресорів могли призвести до масштабних ракетних обстрілів.
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