У Білорусі повідомили про закінчення спільних льотно-тактичних навчань з Росією

У Білорусі повідомили про закінчення спільних льотно-тактичних навчань з Росією
Міністерство оборони Білорусі оголосоило про завершення спільного льотно-тактичного навчання з російськими військовими.

Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

"Спільне льотно-тактичне навчання збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації завершено", - сказано в повідомленні.

При цьому у відомстві відзначили, що вважають проведені навчання успішними. Там наголосили, що вони мали виключно оборонний характер і були спрямоване на забезпечення безпеки держави-агресора Росії і Білорусі.

Відзначимо, що під час авіатренувань російських та білоруських військових в Україні оголошували сигнали повітряної тривоги. Так як дії агресорів могли призвести до масштабних ракетних обстрілів.

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Теги: Росія, Білорусь, навчання
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