У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 20:17
У Луцьку надвечір четверга, 2 лютого, на вулиці Конякіна сталась аварія за участі двох авто.
Про це повідомляє ІА «Конкурент», посилаючись на свідення очевидців.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась поблизу перехрестя з вулицею Федорова, біля пішохідного переходу.
Інформації про постраждалих немає. Деталі – згодом.
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Про це повідомляє ІА «Конкурент», посилаючись на свідення очевидців.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась поблизу перехрестя з вулицею Федорова, біля пішохідного переходу.
Інформації про постраждалих немає. Деталі – згодом.
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