У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО, ВІДЕО





Про це повідомляє ІА «Конкурент», посилаючись на свідення очевидців.



Дорожньо-транспортна пригода трапилась поблизу перехрестя з вулицею Федорова, біля пішохідного переходу.



Інформації про постраждалих немає. Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку надвечір четверга, 2 лютого, на вулиці Конякіна сталась аварія за участі двох авто.Про це повідомляє ІА «Конкурент», посилаючись на свідення очевидців.Дорожньо-транспортна пригода трапилась поблизу перехрестя з вулицею Федорова, біля пішохідного переходу.Інформації про постраждалих немає. Деталі – згодом.

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