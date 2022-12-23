У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО, ВІДЕО

У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку надвечір четверга, 2 лютого, на вулиці Конякіна сталась аварія за участі двох авто.

Про це повідомляє ІА «Конкурент», посилаючись на свідення очевидців.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась поблизу перехрестя з вулицею Федорова, біля пішохідного переходу.
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО, ВІДЕО

Інформації про постраждалих немає. Деталі – згодом.


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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
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