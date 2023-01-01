Де і коли на Волині відключатимуть світло 3 лютого
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В об’єднаній енергосистемі України зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж. Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь в п‘ятницю у середньому становить лише 50% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
Енергетики повідомили, що час початку відключення/увімкнення згідно графіку може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається.
У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Графіки за посиланням.
Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за посиланням.
Інформація у даному розділі актуалізується кожні 30 хвилин.
Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук.
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Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
Енергетики повідомили, що час початку відключення/увімкнення згідно графіку може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається.
У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Графіки за посиланням.
Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за посиланням.
Інформація у даному розділі актуалізується кожні 30 хвилин.
Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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