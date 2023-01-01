Де і коли на Волині відключатимуть світло 3 лютого

В об’єднаній енергосистемі України зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж. Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь в п‘ятницю у середньому становить лише 50% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".Енергетики повідомили, що час початку відключення/увімкнення згідно графіку може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається.У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.Графіки заАктуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) заІнформація у даному розділі актуалізується кожні 30 хвилин.Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук.