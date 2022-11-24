Скорочені заняття і оптимізований розклад: як луцький «політех» відновив навчання. ВІДЕО





Попри відключення світла розпочали освітній процес в очній формі, – розповіла Надія Ковальчук.



Щоб встигнути провести пари поки є електроенергія, із 8.30 до 16.00, в університеті оптимізували розклад занять. Тривалість пар скоротили на 20 хвилин.



У виші навчається орієнтовно вісім тисяч студентів, 100 з них – вчаться дистанційно, бо виїхали за кордон через війну, каже проректорка. Одночасно в університеті може перебувати не більше 900 людей, на таку кількість студентів та викладачів розраховане укриття.



"Перші, другі, треті курси – більшість на очній формі навчання. Четвертий, п’ятий курси – змішана форма, оскільки більшість студентів працевлаштовані. За їхнім побажанням ми проводили опитування і близько 90 % обрали очну форму навчання", – зазначила Надія Ковальчук.



Як розповіла студентка першого курсу Соломія Повстяна, цього навчального року у першому семестрі на тиждень змушені були піти на дистанційну форму навчання.



"Це коли Росія провела атаку на Україну, тоді вимкнули світло, у нас не було можливості. Потім, коли усе відновилося ми вернулися в аудиторії", – говорить студентка.



Зі слів професора Ігоря Кривов'язюка, в умовах постійних відключень світла працювати важко і студентам і викладачам: "Такі умови є екстремальними, будемо так казати, в яких сьогодні знаходиться освітній простір і, зокрема, проведення онлайн-пар. Перебої часом накладали негативний вплив на ведення занять".



У Волинському національному університеті зараз канікули, навчання планують розпочати 20 лютого в очному аудиторному режимі, телефоном розповів проректор Юрій Громик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 лютого – перший день навчання другого семестру в Луцькому національному технічному університеті.Попри відключення світла розпочали освітній процес в очній формі, – розповіла Суспільному проректоркаЩоб встигнути провести пари поки є електроенергія, із 8.30 до 16.00, в університеті оптимізували розклад занять. Тривалість пар скоротили на 20 хвилин.У виші навчається орієнтовно вісім тисяч студентів, 100 з них – вчаться дистанційно, бо виїхали за кордон через війну, каже проректорка. Одночасно в університеті може перебувати не більше 900 людей, на таку кількість студентів та викладачів розраховане укриття."Перші, другі, треті курси – більшість на очній формі навчання. Четвертий, п’ятий курси – змішана форма, оскільки більшість студентів працевлаштовані. За їхнім побажанням ми проводили опитування і близько 90 % обрали очну форму навчання", – зазначила Надія Ковальчук.Як розповіла студентка першого курсу, цього навчального року у першому семестрі на тиждень змушені були піти на дистанційну форму навчання."Це коли Росія провела атаку на Україну, тоді вимкнули світло, у нас не було можливості. Потім, коли усе відновилося ми вернулися в аудиторії", – говорить студентка.Зі слів професора, в умовах постійних відключень світла працювати важко і студентам і викладачам: "Такі умови є екстремальними, будемо так казати, в яких сьогодні знаходиться освітній простір і, зокрема, проведення онлайн-пар. Перебої часом накладали негативний вплив на ведення занять".У Волинському національному університеті зараз канікули, навчання планують розпочати 20 лютого в очному аудиторному режимі, телефоном розповів проректор

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