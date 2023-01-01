Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 лютого

У п'ятницю, 3 лютого, на Волині очікується хмарна погода, невеликий мокрий сніг з переходом у сніг, ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 2° тепла до 3°морозу.За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Уночі, можливо, пройде дощ зі снігом. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +1°.