Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 лютого
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 3 лютого, на Волині очікується хмарна погода, невеликий мокрий сніг з переходом у сніг, ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 2° тепла до 3°морозу.
За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Уночі, можливо, пройде дощ зі снігом. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +1°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 2° тепла до 3°морозу.
За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Уночі, можливо, пройде дощ зі снігом. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +1°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 20:17
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 лютого
Сьогодні, 20:00
Рада ЄС затвердила 500 млн євро військової допомоги Україні
Сьогодні, 19:24
Яка ситуація на фронті станом на 2 лютого. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:48
На Волині п'яний водій хотів підкупити патрульних
Сьогодні, 18:10
Медіа