Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 лютого
У п'ятницю, 3 лютого, на Волині очікується хмарна погода, невеликий мокрий сніг з переходом у сніг, ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 2° тепла до 3°морозу.

За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Уночі, можливо, пройде дощ зі снігом. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +1°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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