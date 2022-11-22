Епіфаній «підвищив» керівника єпархії на Волині

Епіфаній «підвищив» керівника єпархії на Волині
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній видав указ про возведення у сан архієпископа - очільника Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.

Про це повідомили на сторінці єпархії.

"Беручи до уваги довголітнє віддане служіння Помісній Українські Православній Церкві та плідну архіпастирську працю - єпископ Володимирський і Нововолинський Матфей возведений у сан архієпископа", - йдеться в указі Блаженнішого митроролита Епіфанія.
Епіфаній «підвищив» керівника єпархії на Волині
Епіфаній «підвищив» керівника єпархії на Волині

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Теги: Волинь, Володимир, ПЦУ, Матфей
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