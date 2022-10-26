Цибуля досягла рекордоної вартості

Цибуля досягла рекордоної вартості
В магазинах та на ринку цибуля порівняно з 2022 року зросли майже у чотири рази. Її вартість сягнула 30 гривень за кілограм, і навіть більше. Це вперше за усю історію незалежності країни.

Аналітики проєкту EastFruit повідомляються, що теперішня ціна цибулі на 11% дорожча, ніж наприкінці минулого тижня.

Зараз овоч зріс у ціні за один кілограм до 30 – 35 гривень. Цінник є рекордним, адже порівняно з минулим роком вартість цибулі зросла у 4 рази.
Цікаво, що ціна буде зберігатися й надалі, а ціна може сягнути ще більше.

Аналітики наголошують, що ажіотаж та постійні перебої з електроенергією підливають масла у вогонь. Крім того, українські домогосподарства вже вичерпали свої запаси на зиму.

"Сьогодні учасники ринку вже говорять про дефіцит пропозиції даної продукції на українському ринку. При цьому розраховувати на постачання імпортної цибулі не варто", – додають фахівці.

Все через те, що більшість країн Центральної Азії суттєво скоротили постачання цієї продукції на зовнішні ринки.

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Теги: цибуля, ціни
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